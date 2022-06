Salvatore Di Sarno riconfermato sindaco di Somma Vesuviana

Il primo cittadino uscente vince con il 68,36% dei consensi su 19.677 votanti (69,72% aventi diritto)

“E’ la vittoria di Somma Vesuviana, non è solo la mia vittoria. In questi anni ci ho messo lavoro e amore per la città. Continueremo a far crescere Somma Vesuviana con i futuri consiglieri comunali – ha dichiarato a caldo, Salvatore Di Sarno, rieletto sindaco di Somma Vesuviana – con gli assessori nell’interesse della città.

Ai miei concittadini dico che non li deluderò e lavorerò con quelle forze che vogliono salvaguardare gli interessi di Somma Vesuviana. Sono stato votato da più del 68% dei cittadini e questo mi basta. Io vorrei lavorare con tutti i cittadini, sul territorio e per il territorio. Abbiamo già approvato e finanziato tanti progetti ed ora questi progetti diventeranno opere”.