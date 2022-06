Sailor Moon e la leggenda del coniglio sulla luna

Sailor Moon è un manga giapponese creato nel 1992 dalla fumettista Naoko Takeuchi.

Il suo enorme successo si deve soprattutto alla trasposizione animata, andata in onda in Italia a partire dal 1995.

Naoko Takeuchi: la creatrice di Sailor Moon

Naoko Takeuchi, nata a Kōfu in Giappone il 15 marzo del 1967, ha iniziato a disegnare fin dalle scuole superiori storie i cui personaggi portavano i nomi dei suoi familiari.

Questa particolarità, legata ai nomi dei protagonisti, è presente anche in Sailor Moon: i nomi scelti per la storia sono, appunto, quelli dei familiari di Naoko Takeuchi.

Il padre Kenji, la mamma Ikuko e il fratello Shingo.

Ha conseguito la laurea in chimica con specializzazione in farmacia ed elementi di questa sua formazione scientifica si ritrovano in Sailor Moon, in cui, numerosi sono i riferimenti alla geologia ed all’astronomia.

A diciannove anni inizió a lavorare come mangaka alla Kodansha e vinse un premio per la sua opera “Love Call”.

Ma il successo travolgente arrivò con Sailor Moon, in cui la Takeuchi è riuscita a coniugare formazione scientifica e passioni personali con la sua grande capacità di creare e disegnare.

Questa combinazione ha dato vita ad una storia avvincente che tratta temi importanti come l’amicizia, il sacrificio, la sessualità, la giustizia e l’uguaglianza.

Le passioni di Naoko Takeuchi: la moda e le auto di lusso

Ritroviamo in Sailor Moon altre due grandi passioni della Takeuchi: la moda e le auto di lusso.

Per quel che riguarda la moda molti vestiti in Sailor Moon sono dei veri e propri riferimenti ad abiti iconici degli anni ’90:

Il vestito bianco della Principessa Serenity è la perfetta riproduzione del Palladium di Christian Dior;

Sailor Pluto ha vestito l’abito nero con catene dorate, creazione di Chanel del 1992 (collezione Fall/Winter), vero e proprio marchio di fabbrica di Karl Lagerfeld per Chanel.

Altra grande passione di Naoko Takeuchi sono le auto di lusso;

possiede da tempo una Ferrari e una Porsche e, anche nella sua opera, non ha fatto mancare alcuni riferimenti:

Mamoru, protagonista maschile in Sailor Moon, guida una Alfa Romeo SZ mentre Sailor Uranus, in alcune illustrazioni della Takeuchi, si trova al volante di una Ferrari 512M.

La Takeuchi è riuscita anche in questo caso ad inserire le sue passioni personali all’interno della storia.

Sailor Moon: la paladina della giustizia

La protagonista della serie è Usagi Tsukino (Bunny) ragazza di quattordici anni buffa e vivace in grado di trasformarsi in Sailor Moon, la guerriera dell’amore e della giustizia, protetta dalla luna e reincarnazione della Principessa Serenity, figlia della Queen Serenity, sovrana dell’antico regno della luna Silver Millenium.

Il compito della sovrana di Silver Millenium era quello di trasformare tutta la negatività della terra in positività: gli equilibri del sistema erano garantiti dal Cristallo d’Argento.

All’arrivo di un’entità malefica che invase il Regno della Luna Queen Serenity, sovrana del Regno, si era sacrificata per salvare la vita di sua figlia, la principessa Serenity.

Usagi, reincarnazione della principessa, ha il compito di sconfiggere definitivamente l’antica entità malvagia.

Nella storia tutto ha inizio con l’incontro di Usagi con una gatta aliena, Luna, proveniente dal pianeta Mau, che le dona i poteri.

Usagi è circondata da uno stretto gruppo di amiche che sono anche le sue compagne guerriere:

Ami, Rei, Makoto e Minako, che sono sempre al fianco di Usagi in tutte le battaglie.

C’è anche Mamoru (in Italia Marzio), futuro compagno di Usagi e reincarnazione di Endymion, il principe della terra, che vestirà spesso i panni di Tuxedo Kamen (in Italia Milord) per aiutare la principessa nei combattimenti con i nemici.

Tutto ruota intorno alle battaglie per ristabilire la giustizia e l’amore nel mondo.

L’importanza del gruppo e della solidarietà

Usagi non è mai sola nelle sue battaglie.

Le amiche che la accompagnano nelle sue avventure sono le guerriere dei pianeti interni, antiche protettrici della Principessa Serenity.

Ami Mizuno, il cui nome significa amica dell’acqua, è Sailor Mercury, la studiosa e intelligente del gruppo;

Rei Hino, che significa spirito del fuoco, è Sailor Mars, la più forte e coraggiosa che nella vita di tutti i giorni è una sacerdotessa shintoista;

Makoto Kino, il cui nome significa fedeltà agli alberi, è Sailor Jupiter, la guerriera della protezione;

Minako Aino, che significa amore per tutti, è Sailor Venus, la più simile e vicina ad Usagi.

E poi c’è Mamoru Chiba, che significa colui che protegge, fidanzato di Usagi nella vita reale e incarnazione del principe della Terra Endymion, promesso sposo della principessa Serenity.

Usagi, nel corso della storia, sa che può sempre contare sul sostegno del gruppo; sa che da sola non avrebbe mai potuto affrontare e superare tutte le battaglie che si sono presentate ed è sempre fedele alle amiche che non l’hanno mai abbandonata né tradita.

E Mamoru è una figura altrettanto costante ed importante, che aiuta e protegge Sailor Moon senza invadere il rapporto intenso che la lega alle amiche guerriere.

Sailor Moon ha spesso fallito nelle battaglie ma non si è mai arresa e questo è reso possibile grazie alla presenza e alla solidarietà del gruppo.

Ed è probabilmente anche questo un messaggio positivo che Naoko Takeuchi voleva lanciare: l’importanza dell’amicizia, della collaborazione, del rispetto e dell’amore.

I temi affrontati in Sailor Moon che l’Italia non ha saputo recepire

Molti temi importanti affrontati nella storia di Sailor Moon sono stati completamente stravolti nella trasposizione animata in Italia.

A destare preoccupazione sono soprattutto i riferimenti sessuali:

l’idea alla base delle discutibili scelte di riadattamento sta nel fatto che il cartone viene considerato un prodotto fruibile solamente dai bambini e non anche dagli adulti (come si ritiene in Giappone).

Erano stati ritenuti necessari, perciò, degli “adattamenti”:

La relazione tra Sailor Uranus e Sailor Neptune si trasforma da relazione in una “forte amicizia”, legata soprattutto dalla missione per ritrovare i Tre Talismani;

il personaggio maschile di Zoisite, uno dei quattro generali che si occupa in particolare della ricerca del cristallo d’argento, è stato trasformato in una donna per non far capire la sua relazione con un altro personaggio maschile, Kunzite, generale che mira a sconfiggere le guerriere Sailor;

Fisheye, personaggio che compone l’Amazon Trio al soldo del Circo della Luna Spenta, è trasformato in donna, mentre in realtà è un uomo a cui piace travestirsi;

nel manga le Sailor Starlights, tre guerriere venute dal pianeta Kinmoku sulla terra per trovare la principessa perduta, per portare avanti la loro missione si travestono da cantanti maschi.

Nell’anime giapponese la loro forma umana è quella di tre ragazzi maschi che, quando si trasformano, diventano donne.

In italia, per evitare queste trasformazioni che avrebbero “minato l’identità sessuale dei bambini” secondo le campagne portate avanti soprattutto da psicologi, si decise che, nel momento della trasformazione, avrebbero invocato delle ipotetiche sorelle gemelle dallo Spazio.

Questi stravolgimenti alterano completamente il senso della storia il cui intento era proprio quello di affrontare temi delicati e importanti per mandare un messaggio che è quello di accettazione e di uguaglianza nei confronti di tutti.

La leggenda del coniglio sulla luna

La storia di Sailor Moon si intreccia con antichi racconti della mitologia e del folklore di molti paesi orientali come Cina, Corea e Giappone.

Questi racconti originano da una pareidolia, illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti dalla forma casuale, molto comune in Oriente:

quando c’è la luna piena è possibile osservare, negli avvallamenti della sua parte illuminata, la figura di un coniglio seduto sulle zampe posteriori, intento a pestare nel mortaio il dolce di riso (il mochi, dolce tradizionale giapponese).

La leggenda, nata da un’antica storia buddista, narra di quattro amici animali: una scimmia, una lontra, uno sciacallo e un coniglio.

Nel giorno dedicato alla carità e alla meditazione decidono di agire attraverso opere di bene.

Nel loro cammino incrociano un viandante anziano ed affamato e, così, decidono di aiutarlo a trovare del cibo.

La scimmia si arrampica per raccogliere frutti dagli alberi; la lontra pesca del pesce; lo sciacallo ruba del cibo da una casa incustodita; il coniglio riesce a procurare solamente dell’erba.

Il coniglio si rende conto delle sue limitate capacità e per questo, affranto ma determinato, decide di gettarsi nel fuoco per offrire le sue carni all’anziano viandante.

L’anziano non è una persona qualsiasi:

infatti, si rivela essere una divinità che, colpita profondamente dall’’eroico gesto del coniglio, decide di disegnare la sua immagine sulla superficie della luna.

Sono numerose le varianti di questa storia che, però, non cambiano l’ideale fondamentale che viene trasmesso: quello del sacrificio.

L’idea del sacrificio è insita in Sailor Moon

Il destino di Sailor Moon è scritto nel suo nome ed è legato alla leggenda del coniglio sulla luna.

Il nome Usagi, in giapponese, si pronuncia allo stesso modo della parola coniglio;

i kanji che compongono il cognome, Tsukino, da soli significano “luna” e “campo”;

il nome e il cognome insieme, invece, suonano allo stesso modo del termine tsuki no usagi, ovvero “coniglio della luna”.

Nel finale del manga ci troviamo nel mezzo di una lotta tra Sailor Moon e Galaxia, guerriera della distruzione e nemica in lotta con le guerriere, che vuole consegnare la paladina della giustizia a Chaos, l’essenza del male, dopo aver ucciso Mamoru sotto gli occhi increduli di Usagi.

La battaglia finale con Galaxia

Galaxia vuole appropriarsi dei Sailor Crystal, la fonte del potere che costituisce il cuore delle persone, ma soprattutto del cristallo di Usagi.

Riesce a rubare i cristalli delle compagne di Usagi e queste si polverizzano, esattamente come è successo a Mamoru.

Usagi vuole riprendere i cristalli per salvare le sue amiche e Mamoru e decide così di combattere Galaxia.

Galaxia invoca Chaos, l’essenza del male, che, però, tenta di risucchiare Galaxia (che è un’entità dipendente da Chaos): Sailor Moon cerca comunque di salvarla ma Galaxia svanisce.

Sailor Moon deve, quindi, vedersela direttamente con Chaos e decide di sacrificare sé stessa per sconfiggerlo.

Quando si trova all’interno del Cauldron, la terra sacra in cui le stelle nascono e si spengono, Usagi conosce Guardian Cosmos che le domanda:

“Il fatto che tu sia venuta da me, significa che vuoi gettare la tua vita nel mare primigenio di questo calderone e iniziare una nuova storia come stella? O preferisci andartene con le sembianze della stella che hai adesso?”

Usagi risponde di voler tornare indietro e vivere con le sue amiche e Mamoru.:

“Noi vogliamo continuare la nostra vita fianco a fianco, vogliamo costruire insieme il futuro. Per quanto difficile possa rivelarsi…vogliamo vivere questa vita!”.

E così accade.

Ecco come la leggenda del coniglio sulla luna torna sotto forma di sacrificio per una causa più grande: la lotta per l’amore, per le sue amiche e Mamoru, e per la giustizia.

Popolarità e riferimenti alla leggenda nella cultura dei fumetti…

Questa storia è molto popolare in Giappone, soprattutto tra i bambini.

Il nome del personaggio da cui origina Sailor Moon, Usagi Tsukino, ha una pronuncia identica a quella giapponese utilizzata per definire, appunto, il coniglio della luna:

è un chiaro riferimento alla leggenda. E non è l’unico.

Nella cultura dei fumetti i rimandi sono numerosi e costanti.

In Dragon Ball, ad esempio, Goku combatte un coniglio antropomorfo, Toninjinka, e lo spedisce sulla luna dove vivrà insieme agli altri componenti della banda del coniglio e passerà il tempo a preparare dolcetti per i bimbi sulla terra;

in One Piece Eneru, Dio di Skypiea e quindi sovrano dell’isola del cielo, si era recato sulla luna dove aveva affrontato un coniglio robotico;

ne I cavalieri dello Zodiaco viene narrata la favola del coniglio lunare e, dato il suo profondo senso di sacrificio, la figura del coniglio viene paragonata a quella di Andromeda;

in Naruto, invece, Kaguya, la Dea Coniglio, viene sigillata, tramite il marchio del sole di Naruto, il marchio della luna di Sasuke e con l’aiuto fondamentale di Sakura, proprio nella luna.

… e nel mondo dell’arte giapponese

Anche nel mondo dell’arte questo motivo ricorre spesso: in una xilografia del 1858 di Utagawa Kunisada, uno dei più famosi disegnatori giapponesi di stampe su blocchi di legno, il tema del coniglio lunare adorna il kimono di una cortigiana;

Matsumura, Gekkei, pittore giapponese noto anche col nome di Goshun (1752-1811), in una stampa del periodo Edo (1603-1868) ritrae un coniglio con il pestello per preparare i mochi e, come sfondo, la luna piena.

Nella cultura giapponese, inoltre, viene celebrata una festa molto interessante: Otsukimi, la celebrazione della prima luna piena autunnale.

È tradizione mangiare ed offrire gli otsukimi dango, che sono, appunto, dolcetti a base di farina di riso glutinoso, in onore dei mochi che prepara il coniglio sulla luna e della forma della luna piena.

Elena Elisa Campanella