Roja Diletta vince la Coppa Uniss di basket

Si è svolta ieri, nel playground di San Giovanni, negli impianti del CUS Sassari, la Coppa Uniss di basket “Tutto in una Sera“

La vittoria è andata al Roja Diletta, che ha sconfitto in finale per 24-29 lo Skuarta Basket. Le dieci squadre iscritte al torneo sono state inserite in due gironi da 5, con le prime 4 che hanno ottenuto il pass per i quarti di finale. Di seguito le varie fasi del torneo.

Classifica e risultati Girone A

Los Vagos – Girala il Basket 4-11

GLR Saldatori – Skuarta Basket 7-25

GLR Rimbalzo e Fastidio – Los Vagos 15-9

Girala il Basket – GLR Saldatori 13-5

Girala il Basket – GLR Rimbalzo e Fastidio 9-12

Skuarta Basket – Los Vagos 26-10

GLR Rimbalzo e Fastidio – GLR Saldatori 10-3

Girala il Basket – Skuarta Basket 7-23

Skuarta Basket – GLR Rimbalzo e Fastidio 27-1

GLR Saldatori – Los Vagos 5-4

Classifica finale Girone A:

Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Skuarta Basket 4 4 0 0 8 GLR Rimbalzo e Fastidio 4 3 0 1 6 Girala il Basket 4 2 0 2 4 GLR Saldatori 4 1 0 3 2 Los Vagos 4 0 0 4 0

Classifica e risultati Girone B

Non Arrivo al Ferro – (S)bronzetti 9-15

Polpo di Scena – Tres Anzoneddoso 12-0

Roja Diletta – Non Arrivo al Ferro 13-9

(S)bronzetti – Polpo di Scena 9-9 (le due squadre hanno accettato di terminare la partita in parità e hanno ottenuto un punto a testa in classifica ndr)

(S)bronzetti – Roja Diletta 12-20

Tres Anzoneddoso – Non Arrivo al Ferro 10-27

Tres Anzoneddoso – Roja Diletta 16-28

Polpo di Scena – Non Arrivo al Ferro 11-18

Roja Diletta – Polpo di Scena 17-14

(S)bronzetti – Tres Anzoneddoso 11-7

Classifica finale Girone B:

Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Roja Diletta 4 4 0 0 8 (S)Bronzetti 4 2 1 1 5 Non Arrivo al Ferro 4 2 0 2 4 Polpo di Scena 4 1 1 2 3 Tres Anzoneddoso 4 0 0 4 0

La fase a eliminazione diretta

Quarti di Finale

Skuarta Basket – Polpo di Scena 37-27

(S)bronzetti – Girala il Basket 28-6

GLR Rimbalzo e Fastidio – Non Arrivo al Ferro 15-11

Roja Diletta – GLR Saldatori 30-12

Nessuna sorpresa ai quarti di finale: le prime classificate al termine della fase a gironi hanno sconfitto Polpo di Scena (37-27) e GLR Saldatori (30-12). Vittoria agevole anche per gli (S)bronzetti, che battono con un netto 28-6 il Girala il Basket qualificandosi così per le semifinali. Il quarto di finale più combattuto è stato, invece, quello che ha messo davanti il GLR Rimbalzo e Fastidio e Non Arrivo al Ferro: la vittoria è andata ai primi (15-11).



Semifinali

Skuarta Basket – (S)bronzetti 28-19

GLR Rimbalzo e Fastidio – Roja Diletta 31-33

in semifinale Luca Sanna e compagni (Skuarta Basket), dopo qualche minuto di difficoltà, sconfiggono per 28-19 gli (S)bronzetti, che hanno così giocato la finale del 3°/4° posto. Molto più aperto, invece, l’altro incontro, con il Roja Diletta che batte 31-33 il GLR Rimbalzo e Fastidio, grazie a un ottimo gioco corale e alla precisione dalla lunetta di Edoardo Fadda.

Finale 3°/4° posto

GLR Rimbalzo e Fastidio – (S)bronzetti 26-16

Gradino più basso del podio che va al GLR Rimbalzo e Fastidio, con una vittoria agevole contro gli (S)bronzetti, che concludono la loro Coppa Uniss con un ottimo quarto posto finale.

Finale 1/2 posto

Skuarta Basket – Roja Diletta 24-29

La finalissima metteva davanti le squadre favorite alla vigilia: lo Skuarta Basket e il Roja Diletta. Dopo l’iniziale fuga di Palazzi e compagni, arriva il contro parziale del Roja Diletta, che si rivela poi decisivo. Luca Sanna prova a riportare in partita i suoi, ma Riccardo Pinna è abile a chiudere la sfida con il canestro del 21-29. La tripla di Luca Sanna fissa poi il punteggio sul definitivo 24-29.

Le formazioni sul podio

Roja Diletta



Edoardo Fadda

Simone Casula

Riccardo Pinna

Andrea Fiori

Skuarta Basket

Luigi Langiu

Giovanni Palazzi

Pietro Saba

Salvatore Mastinu

Luca Sanna

GLR Rimbalzo e Fastidio



Federico Gala

Berengario Elia Pelizzari

Francesco Delogu

Valentina Cialdini