Reggio Emilia: grande evento di wrestling europeo

REGGIO EMILIA : IL PIU GRANDE EVENTO DI WRESTLING EUROPEO

Reggio Emilia:

E la Wiva Wrestling a proporlo con una serata che riunisce wrestling e musica

Al circolo Arci Tunnel di Reggio Emilia, il prossimo 16 luglio si svolgerà la più grande operazione di wrestling del 2022, dove non solo coinvolgerà la più famosa Realtà di Wrestling e i suoi campioni ( Gia annunciato il Veneto Shock, La Campionessa d’Italia la Bergamasca Mery Cooper, i campioni di coppia i Valdostani Wild Boys, oltre che i migliori talenti del wrestling italiano) ma anche i 4 principali gruppi emergenti di Musica

“Questo è il primo esperimento europeo del genere, in una dell più funzionali e belle Location che potevamo trovare ovvero il Circolo Tunnel”

dice la presidente, La campana Jessica Magno.

“Una delle possibilità di attirare Gente a Reggio Emilia e dare ancora piu lustro a questa città, che insieme a Modena, ci ha dato veramente il cuore” dichiara la dirigente

“Ma le sorprese non sono finite qua; Avremo ospiti di spessore e valore, non solo nell’ambito del Wrestling o della musica, ma questa è una sorpresa”

“Ricordo a tutti di seguirci su SuperSix per l’italia, su Fite se abitate nel nord america o su RudoFM Tv se abitate in cile, dove il nostro show settimanale va in onda settimanalmente” conclude la dirigente.