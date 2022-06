Referendum, “Cambiamo la Giustizia”: a Tempio interverrà il senatore Calderoli

“Manca ormai pochissimo al 12 giugno e ritengo sia doveroso procedere con una sempre maggior sensibilizzazione sul tema Giustizia, superando il grave problema del disinteresse strisciante” ha dichiarato Dario Giagoni, segretario regionale “Lega Sardegna” promotore dell’incontro in questione.

“La rassegnazione, il distacco e la disillusione verso un modo che diamo per scontato non possa cambiare mai, è a mio avviso la tomba della democrazia. È indispensabile che ogni cittadino si rechi alle urne per esercitare il suo sacrosanto diritto ad avere una giustizia realmente giusta. Ringrazio – conclude Giagoni – il Senator Calderoli, i relatori e il moderatore per essersi messi immediatamente a disposizione per questa giornata e spero vivamente che i loro interventi consapevoli possano essere utile strumento da sfruttare all’interno della cabina elettorale”.