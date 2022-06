Recuperato natante di 6 metri dai Carabinieri a Pula

Ieri a Pula i carabinieri della locale Stazione unitamente a personale del Nucleo Subacquei dei carabinieri di Cagliari, in località “Comunione dei Pianeti” hanno rinvenuto e recuperato un natante in legno della lunghezza di 6 metri, con motore Yamaha Enduro da 40 cavalli.

L’imbarcazione recava a bordo 9 taniche in plastica da 20 litri vuote, verosimilmente contenenti il carburante utilizzato poi per la traversata. L’imbarcazione in questione è stata presumibilmente utilizzata dai 16 cittadini stranieri rintracciati 3 giorni fa dai militari che hanno proceduto poi all’accompagnamento degli stessi, tutti dichiaranti nazionalità tunisina, presso il Centro di accoglienza di Monastir. Il natante è stato sottoposto a sequestro e affidato al responsabile del porto Cala Verde di Pula, in custodia giudiziaria.

Recuperato natante di 6 metri