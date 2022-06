RANDAGIU SARDU IN CONCERTO A MADRID PER “PASSIONE ITALIA”

Dopo proficui anni di collaborazioni e sinergie con partner internazionali, L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno rafforza ulteriormente le relazioni con la Spagna, partecipando ancora una volta alla grande manifestazione “Passione Italia”:

organizzata dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), in collaborazione con il Ambasciata d’Italia in Spagna e le principali istituzioni italiane nel Paese.

La festa “Passione Italia”, celebrerà quest’anno la sua 12° edizione;

si svolgerà il 3, 4 e 5 giugno 2022 nel cortile della Scuola Italiana Madrid (Liceo Italiano – c/Agustín de Betancourt, 1, 28003 Madrid).

Al centro della kermesse il concerto di Randagiu Sardu che si esibirà il 3 Giugno alle ore 19.00 e il 4 Giugno alle ore 17.00.

Si tratta di uno fra i più importanti artisti musicali isolani che si esprimono in limba. Lo stile è un misto di hip hop e raggamuffin.

Con all’attivo vari album originali, l’artista sanlurese canta in sardo campidanese e lega la sua musica alle tematiche sociali, alla storia, all’ambiente e al territorio.

Si profila quindi un’occasione per scandagliare la vicenda contemporanea della Sardegna attraverso il suono e la voce, quali messaggeri di idee e spunti di riflessione in una chiave vitale e vivace.

Carlo Concu ( in arte su Randagiu Sardu ) nasce 28 anni fa nelle terre sanluresi ( Sanluri – provincia del Medio Campidano) , da sempre amante di tutto ciò che produce un rumore, un ritmo, un suono, si avvicina alla musica suonando le percussioni e la batteria.

La sua passione si concretizza quando si avvicina alla cultura hip hop dapprima provando a ballare breakdance in strada ed ascoltando il rap e poi innamorandosi del reggae e del raggamuffin.

Insieme a lui sul palco il dj Davide DaveDee Iknosound che dal 2004 si afferma a livello internazionale grazie alle sue produzioni dall’ originalissimo sound.

L’artista sardo, con il suo repertorio, si dedica alla promozione di eventi e al Booking Artist di artisti come:

Anthony Johnson (JA), Brusco, Boom da Bash, Poison Dart (Antigua), Blackout JA (UK) Papa Ricky, C.U.B.A. Cabal, Raina (Villa Ada Posse), Menhir, DJ Gruff, I-Tal Sound, Irie Soldier, Bunna (Africa Unite) e molti altri.

Due artisti della nostra isola sotto i riflettori di Madrid per dei live importanti, incastonati in una pregevole manifestazione internazionale, in cui l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno porterà all’attenzione del pubblico e delle istituzioni estere, le peculiarità artistiche ed identitarie della Sardegna, nell’ottica di articolare dialoghi sempre più intensi con altri Paesi.

E proprio con la Spagna, già dal 2015 l’Associazione si è fatta portavoce dell’identità isolana partecipando, grazie all’impegno del Circolo Sardo Ichnusa e del suo presidente Gianni Garbati, alla manifestazione “Passione Italia” a Madrid, un grande appuntamento con le eccellenze della gastronomia, turismo, artigianato e cultura italiana.

Un evento di grande richiamo per tutti gli appassionati dei prodotti Made in Italy, che mediamente registra più di 20.000 presenze nei tre giorni di manifestazione.

L’obiettivo è quello di divulgare e pubblicizzare gli eventi all’estero nell’ottica di un forte ritorno d’immagine dell’isola, nonché la creazione di un motore di attrazione turistica durevole nel tempo.

Uno scopo pienamente condiviso e supportato dall’Associazione Circolo Sardo Ichnusa di Madrid, nata nel 2004 con la determinazione di far conoscere al grande pubblico spagnolo e non, la cultura sarda.

In tal senso il Circolo da sempre diffonde e appoggia la cultura che oggi nasce in Sardegna, attraverso le opere di scrittori, attori, artisti, musicisti sardi.

L’evento “Passione Italia” è realizzato in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana.

Grazie alle numerose attività organizzate, Madrid si converte per tre giorni nel centro di gravità delle eccellenze del Belpaese, con un ampio programma di attività culturali, commerciali e promozionali, aprendo le porte a tutti gli appassionati dei prodotti Made in Italy.

Passione Italia è anche un appuntamento imperdibile per i bambini, in quanto è previsto un intenso programma di laboratori e attività dedicate ai più piccoli in un’area specifica gestita dalla CCIS.

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno parteciperà alla manifestazione grazie al sostegno e alla collaborazione con il Circolo Sardo Ichnusa, l’Istituto Autonomo Sardo Fernando Santi e la Regione Autonoma della Sardegna.