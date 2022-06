Radio Costa Smeralda ricorda Leonardo Cittadini

Radio Internazionale Costa Smeralda ricorda Leonardo Cittadini. Il pittore, il musicista, l’uomo

Leonardo Cittadini l’artista olbiese scomparso un mese fa, sarà ricordato sabato mattina 11 Giugno, dalle ore 11,00 con uno speciale dedicato.

Sarà Angelo Bonomo a ricordare l’amico musicista, il chitarrista, il cantante parte integrante dei Killers, il gruppo musicale olbiese del quale entrambi facevano parte. Ricordi legati ai momenti trascorsi sul palco, ma anche qualche dietro le quinte.

Angelo Bonomo, cantante ancora in gran voga, lo racconterà con il sorriso sulle labbra, con la consapevolezza che il legame affettivo creato in giovane età grazie alla musica è destinato all’eternità .

Il pittore Leonardo Cittadini sarà ricordato da Daniel Rizzo, affermata firma nell’arte contemporanea.

Insieme hanno vissuto momenti artistici importanti, da”La strada degli artisti”, a Golfo Aranci, fino alla riuscitissima “Colors in Hotel”.

Daniel racconterà della passione, dell’estrosità e delle geniali intuizioni artistiche di Leonardo Cittadini.

Sabato mattina lo speciale racconterà anche Leonardo uomo, attraverso le parole di Daniela Cittadini, sua figlia, direttrice artistica del MAD e del fortunato format ” Vincent tutti i colori dell’arte”.

Ci sarà spazio per i ricordi legati all’infanzia di Daniela, innamorata di quel padre capace di scatenare la fantasia facendole scoprire donne volanti e onde calmissime, mentre insieme ascoltavano la musica dei Genesis.

Leonardo Cittadini è stato un vero amico di Radio Internazionale Costa Smeralda, con i suoi artisti ha reso omaggio alla radio con un quadro unico per festeggiare i primi quaranta anni di attività radiofonica dell’emittente.

Era un fiume in piena, sempre pronto alla sperimentazione, dotato di occhio critico e attenzione ai dettagli, non lesinava critiche di fuoco per rilevare il valore di un artista, in ogni senso.

Ci sarà anche Leonardo sabato mattina dalle ore 11,00. La sua voce, la sua musica, e il suo modo schietto caratterizzeranno la puntata.

Leonardo Cittadini

Olbiese doc, classe 1950, da sempre appassionato e creativo si è dedicato alla musica e alla pittura.

Nel 1972 realizzò la sua prima personale nella Sala della Compagnia Portuale Corridoni, vendette ogni opera esposta , nacque così il rapporto sempre più stretto fra l’arte di Cittadini e la sua Olbia.

Originale nella scelta dei soggetti: pesci con le ali, cavalcati da uomini adornati da costumi ricchi e senza tempo, un vero tripudio di colori .

Alla fine degli anni ottanta esplode l’amore per la musica, fonda gli Hangedras, un gruppo rock alternativo , capace di esprimere il forte disagio di quella nuova generazione di sardi.

Arrivano poi i Killers e la musica diventa colonna sonora della sua vita.

Un binomio perfetto ; musica e pittura.

La ricerca di nuove tecniche espressive, di nuove forme d’arte lo porta a sperimentare anche nel mondo della grafica pubblicitaria.

Gli anni novanta sono gli anni della crescita, le sue opere diventano oggetti preziosi per i collezionisti più attenti.

Il filo conduttore delle sue opere si lega alla musica e al mare.

Il silenzio la luce, il colore e tutto ciò che vive dentro e fuori dal mare, rappresenta il cuore della sua produzione artistica.

Attivo, creativo, determinato, concreto e critico, Leonardo Cittadini lascia in eredità la sua visione della vita, ricca di pathos, dopo avere avvicinato alla magia dell’arte i bambini e giovani artisti in erba, ma solo quelli che negli occhi avevano la sua stessa luce.