Punteruolo rosso: campagna di disinfestazione

Punteruolo rosso – Dal 23 giugno nuova campagna di disinfestazione delle palme

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano ha disposto un nuovo ciclo di trattamenti finalizzato al contenimento della diffusione del punteruolo rosso delle palme.

Da giovedì 23 giugno e per una settimana circa, nelle ore notturne, si interverrà nelle palme Phoenix radicate nelle aiuole, nelle aree verdi e nei giardini pubblici presenti nelle seguenti vie della città e delle frazioni:

Scuola Media Via Santulussurgiu, Campo CONI, Piazza Torrente, Via Gialeto, Sacro cuore – area religiosa, Scuola Via Lanusei, Parco Via Venezia, Via Gennargentu/via Cagliari, Cimitero San Pietro, viale Cimitero, viale San Martino, Parco San Martino, Via Cagliari – Madonnina, Via Costa esterno mercato, Via Costa, Via Littarru, via Eleonora D’ Arborea, via Petri, Parco Via Petri/via Monte Arci, Via Giovanni XXIII, Mercato via Mazzini, viale Repubblica e prolungamento, Piazza Eleonora, Piazza Martini, Piazza Roma, Piazza Teresa Sechi, Piazza Beretta Molla, Scuola di Via Solferino, Via Solferino, Parco Brigata Sassari, Scuola via Deledda – Satta, Scuola Via Diaz – via Giotto, Via Carducci, Via E. Lussu, Via Sturzo, Zona Sportiva Sa Rodia, Via degli Artigiani, Via Messina/Cagliari, Via Sardegna/Cimarosa, Via Lazio, Via Anglona, Via Calabria, Via Cogoni, Via Fermi, Via Quasimodo, Via Prinetti, Ingresso Nord Oristano.

advertisement

Donigala: Via Santa Maria Bambina, Piazza Sant’ Antonino, Piazza Chiesa, Via Nurachi, Via Oristano.

Nuraxinieddu: Via Bologna

Massama: via Carlo Emanuele

Silì: Piazza Caduti della Patria, Via Martiri del Congo, Via Paolo I

Torre Grande: Lungomare, via Millelire, Via Caboto, via Stella Maris, Villa Baldino, Centro marino internazionale, sede circoscrizione, via Tommaseo, Via Della Pineta, Via dei Pescatori.