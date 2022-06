Proseguono le Giornate della Fotografia in Barbagia – The Photo Solstice#4 – Gavoi, 14/19 giugno

Giornate della Fotografia in Barbagia

THE PHOTO SOLSTICE#4 – GAVOI – 14/19 GIUGNO 2022 – THEPHOTOSOLSTICE.COM

DOPO UNA TRE GIORNI DI WORKSHOP DI LIVELLO INTERNAZIONALE INIZIANO I TALK PUBBLICI APERTI A TUTTI DELLE GIORNATE DELLA FOTOGRAFIA IN BARBAGIA

Iniziano i talk pubblici di The photo Solstice #4 con ospiti d’eccezione per dialogare sui temi portanti della fotografia. Venerdì 17 e sabato 18 giugno a Sa Caserma Betza a partire dalle 18:00. E fino al 19 giugno, sempre nei locali della Caserma Betza, sarà possibile visitare “Gavoi espone TPS#3”, la mostra fotografica dei lavori dell’edizione 2021.

Gavoi – 16 giugno 2022 – si sta svolgendo in questi giorni nel cuore della Barbagia The Photo Solstice, il progetto dedicato alla fotografia di Fondazione di Sardegna nell’ambito di AR/S Arte Condivisa in Sardegna a cura di Marco Delogu e organizzato in collaborazione con il Comune di Gavoi.

Inaugurata nel 2018 nel Parco Nazionale dell’Asinara e giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà fino al 19 giugno a Gavoi, comune che ospita i workshop e i talk pubblici aperti a tutti del programma 2022.

I primi hanno visto la partecipazione dei 17 selezionati attraverso una open call terminata il 22 maggio, insediati insieme ai tutor e agli speaker in alloggi e spazi di studio diffusi per dialogare sui temi portanti della fotografia.

Cuore dell’edizione di quest’anno sono stati i tre workshop tenuti rispettivamente da Marco Delogu, George Georgiou e Vanessa Winship, Jem Southam. I partecipanti, suddivisi in tre distinti gruppi, hanno lavorato ad un progetto collettivo contribuendo con le proprie individualità.

Per quanto riguarda i talk pubblici e aperti a tutti nella giornata di venerdì 17 a Sa Caserma Betza a partire dalle 18:00 ci saranno i saluti introduttivi di Marco Delogu cui seguiranno le conversazioni di Luca Spano con Emanuela manca e Maurizio Bosa dal titolo “Eyes Touching Hands” e Luca Nostri con un intervento dal titolo “Lugo Land. Fotografia e Territorio”;

alle 19:00 Marco Delogu parlerà di Plinio De Martiis in un intervento dal titolo “Oltre la Fotografia” e alle 20:00 Jem Southam interverrà con “Landscape Stories”.

Mentre sabato 18 giugno alle 18 si terrà il talk pubblico di Silvio Pons, “Gramsci e l’iconografia”, preceduto da un intervento del Sindaco di Gavoi Salvatore Lai, alle 19:00 quello di Vanessa Winship con la presentazione di “She Dances on Jackson” e alle 20:00 quello con Simon Baker dal titolo “On curating Photography – Dalla Tate Modern di Londra alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi”.

L’edizione 2022 di The Photo Solstice ha avuto una prima anticipazione sabato 28 maggio con l’inaugurazione nei locali della Caserma Betza di Gavoi della mostra “Gavoi espone TPS#3” curata da Marco Delogu e risultante della collaborazione di AR/S con “Lakana_del mondo cittadini”.

La mostra presenta i lavori fotografici portati avanti dai tre gruppi di partecipanti ai workshop dell’edizione 2021 di The Photo Solstice.

“Siamo felici di dare continuità a questa iniziativa che ormai da qualche anno anima il nostro territorio e che lo sceglie anche per momenti di grande coinvolgimento come quello della mostra dei lavori fotografici dell’edizione del 2021 di The Photo Solstice.

Questo segnala che a prescindere da dove ci si ritrova nell’isola se c’è buona sintonia tra proponenti e amministrazioni possono nascere cose molto belle – afferma Salvatore Lai, – Sindaco di Gavoi –

Questa fase coincide con una ripartenza forte per Gavoi che nel giro di poche settimane ospiterà due grandi eventi: questa meravigliosa mostra, la quarta edizione di The Photo Solstice e il festival Isola delle Storie a luglio. Un particolare ringraziamento va a Franco Carta della Fondazione di Sardegna e a Marco Delogu per averci ancora una volta individuato come luogo per rappresentare questo lavoro straordinario.”

“La quarta edizione di The Photo Solstice conferma la concentrazione sul ‘lavoro sul campo’ – afferma Marco Delogu, Fotografo e Curatore – Abbiamo mantenuto l’idea forte, anno dopo anno, attraverso le varie ‘Commissioni Sardegna’ e il lavoro di molti partecipanti ai workshops di costruire una grande collezione basata sul rapporto tra autori molto identitari e il paesaggio e la popolazione della Sardegna. La mostra ‘Gavoi espone TPS#3’ ne è una testimonianza concreta e tangibile. Siamo curiosi di vedere dove ci porteranno i dialoghi e gli scambi di questa edizione 2022.”

Questa edizione riporta le date di TPS a quelle del solstizio d’estate e conferma la scelta di un distretto ad alta vocazione culturale come quello che vive intorno a Gavoi, un comune già noto per la sua vivacità e sensibilità ai temi del patrimonio culturale immateriale in genere e da sempre attivo nel creare momenti di disseminazione e contaminazione a caratura internazionale.

Cuore dell’edizione di quest’anno saranno i tre laboratori nei quali saranno suddivisi i partecipanti.

A loro spetterà il compito di coinvolgere, trasmettere, condividere e rendere fluida la struttura organizzativa dei workshop che, sebbene divisa, fornirà ampia possibilità di confronto, spunti e contaminazioni sia con gli altri partecipanti che con i responsabili del singolo laboratorio.