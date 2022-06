Prorogata la mostra “Sulle tracce di Clemente”

Prorogata fino al 30 settembre 2022 la mostra: Sulle tracce di Clemente – Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari

Ne hanno parlato i giornali internazionali e visto lo straordinario successo di pubblico la notizia circolava da giorni negli ambienti culturali.

Ora è ufficiale: prorogata fino al 30 settembre 2022 la mostra “Sulle tracce di Clemente”, ideata da Antonio Marras.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 18 giugno 2021, presso il Padiglione Clemente del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, è stata particolarmente apprezzata dai visitatori e, visto il crescente numero di richieste e prenotazioni, la Direzione Regionale Musei Sardegna ha deciso di prorogare l’evento per tutto il periodo estivo.

La mostra, ideata e curata dallo stilista e designer algherese Antonio Marras, propone un singolare excursus narrativo, nel quale il passato è rielaborato in chiave contemporanea attraverso accostamenti inediti e suggestivi di materiali archeologici ed etnografici.

Una realtà visiva concepita come un’esperienza immersiva nella quale i beni esposti diventano i protagonisti di un racconto per immagini. Il visitatore verrà accompagnato, durante tutto il percorso, dalle musiche in sottofondo di Paolo Fresu e dalle voci di alcuni dei più importanti nomi del panorama letterario sardo come Marcello Fois, Flavio Soriga, Bianca Pitzorno, Elvira Serra, Antonella Anedda e Francesco Abate.

La mostra “Sulle tracce di Clemente” resterà aperta al pubblico sino al 30 settembre 2022, dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00).

Prenotazione richiesta per gruppi maggiori di 10 persone.

Informazioni e prenotazioni: 079-272203 drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@beniculturali.it

Per ulteriori informazioni:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/

https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna