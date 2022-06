Progetto LEP J in ASPAL: evento conclusivo corso

Progetto LEP J in ASPAL: evento conclusivo del corso executive per Referente per le politiche di conciliazione

Progetto LEP J in ASPAL:

CAGLIARI, 15 giungo 2022 – Domani, giovedì 16 giugno nei locali del CPLF di via Caravaggio, con inizio alle 10, si terrà un seminario che sancirà la chiusura del percorso formativo per Referente per le politiche di conciliazione in ASPAL.

Il percorso, primo ed unico in Italia, si è svolto nell’ambito del progetto “Lep J in ASPAL” e ha formato 25 operatori che consentiranno ai Centri per l’Impiego, a partire dal mese di luglio, di fornire una consulenza specialistica sui temi della conciliazione vita/lavoro.

L’evento si aprirà con i saluti della direttrice generale dell’ASPAL Maika Aversano e di Roberto Bartolini, Presidente della tsm (Trentino school management) che ha gestito il percorso di formazione.

Seguiranno gli interventi di:

Piera Casula, della Direzione Generale ASPAL, che delineerà il nuovo servizio,

Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, con un focus sulle politiche regionali a favore della famiglia,

Silvia Bruno, responsabile dell’unità di lavoro scuola e welfare della tsm, che trarrà un bilancio del percorso formativo.

È prevista la partecipazione dell’Assessora regionale del lavoro Alessandra Zedda e della Senatrice Lina Lunesu, componente della commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, a conferma dell’attenzione delle istituzioni nei confronti del tema della conciliazione vita/lavoro.