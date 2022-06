Progetto “Cumpidare”: martedì evento conclusivo

Progetto “Cumpidare”, martedì a Selargius l’evento conclusivo: droni, innovazione e competenze nella nuova era digitale

Martedì 14 giugno dalle ore 9:30, alla sede del CNOS FAP Sardegna in via Don Bosco n. 14, a Selargius, è in programma l’evento di chiusura del progetto “Cumpidare“, organizzato dal partenariato composto da CNOS FAP Sardegna, Kairos Promozione Sociale, AGCI, AGC Formazione Sardegna e CIOFS/FP.

L’iniziativa, che segue di oltre sei mesi la Fiera dei droni (che si è tenuta lo scorso novembre, sempre nei locali dei Salesiani), rientra tra le attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy del POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse prioritario 1.

il Progetto “Cumpidare“ mira alla crescita della filiera aereospaziale e allo sviluppo di nuova occupazione, incoraggiando l’innovazione delle imprese nei settori dell’agrifood, del turismo e dei beni culturali e ambientali attraverso l’utilizzo dei droni, per lo sviluppo di processi produttivi strategici per il territorio.

Sei gli interventi in programma:

Mario Cirina (CNOS FAP Sardegna) e Daniele Mascia (AGC Formazione Sardegna): Il progetto Cumpidare: risultati e prospettive future;

Marco Di Belardino (Advanced Aviation): Customizzazione droni per applicazioni non convenzionali. Analisi delle soluzioni elettroniche disponibili sul mercato;

Antonio Depau (3D Aerospazio): La simulazione per il miglioramento delle capacità psicomotorie del pilota Uav: nuove competenze e possibilità di impiego in ambiente critico;

Filippo Gambella (Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari): Il progetto Atlantide: l’uso dei droni in viticoltura;

Marcella Offeddu (coach manageriale): Sviluppare e riconoscere le competenze della nuova era digitale.

Prenotazioni/iscrizioni: https://www.facebook.com/cnosfapsardegna