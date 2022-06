Prete per un giorno: l’albergatrice officia le nozze di una coppia di turisti!

E’ accaduto a Gatteo Mare dove la titolare di un hotel ha sposato, davanti a parenti ed amici, una coppia di vacanzieri di Varese: “Per me è stata un’emozione indimenticabile…”

Gli albergatori, si sa, sono degli infaticabili factotum. Quando è necessario portano i piatti a tavola, servono il caffè al bancone, rispondono al telefono e s’improvvisano pure elettricisti, idraulici e parcheggiatori.

Nessuno, però, aveva mai chiesto ad un albergatore di… officiare un matrimonio!

E’ capitato a Virginia Manuzzi, titolare dell’hotel Flamingo di Gatteo Mare che, nei giorni scorsi, ha simbolicamente sposato, a bordo piscina, Angela e Daniele una innamoratissima coppia di Varese.

Dopo aver sbrigato tutte le pratiche di rito nel loro comune di residenza, la coppia di turisti ha infatti voluto coronare a Gatteo Mare il loro sogno d’amore nato nel 1990 quando Angela andò a riparare la sua auto nell’officina di Daniele. Fu il primo incontro anche se la scintilla scoccò solo vent’anni dopo, nel 2011.

Da quel momento Angela e Daniele non si sono più lasciati e, legatissimi alla Romagna, hanno voluto pronunciare il fatidico “sì” nell’albergo che in questi anni ha fatto da romantica cornice alle loro vacanze: “Per me – spiega Virginia – è stata un’emozione indimenticabile”.

Prete per un giorno