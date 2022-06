Premio internazionale per Massmedia comunicazione, che festeggia 30 anni di passione e dedizione per il lavoro giornalistico

Premio internazionale per Massmedia comunicazione, che festeggia 30 anni di passione e dedizione per il lavoro giornalistico nella persona del dottor Sante Cossentino.

Con una laurea in giurisprudenza alle Federico II di Napoli , è un secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere interrotto per i troppi impegni , Cossentino ha preferito dedicarsi all’ufficio stampa e alla sua passione , scrivere di tv e showbiz .

E arriva così un riconoscimento internazionale come il Window display nel mondo a Bologna , prestigioso premio col patrocinio del Parlamento Europeo , all’Antoniano , storica sede dello Zecchino d’oro.

Ecco la motivazione .

MASSMEDIA COMUNICAZIONE Opera nella persona di Sante Cossentino e un valido staff di collaboratori, come ufficio stampa, agenzia giornalistica, pr, tv, dal 1990, in Italia e all’estero, per la promozione globale nel mondo dello spettacolo

MASSMEDIA COMUNICAZIONE

Ha lavorato nello specifico per UN POSTO AL SOLE E VARI EVENTI E PERSONAGGI SU NAPOLI IN NAZIONALE dal 1990 al 1999

Dal 2000 al 2012 a MEDIASET Come ufficio stampa su progetti, produzioni, personaggi, eventi, serie tv

Dal 2010 al 2020 per FREMANTLE ITALIA

Ha curato negli anni progetti, personaggi, produzioni, eventi, e lavora con tutte le testate nazionali, tutti i massmedia tv, radio, stampa, web, social

Lavora per serie e produzioni europee e americane, curando immagine, stampa, PR internazionali

Sante Cossentino scrive per varie testate web e delle carta stampata .

E’ grande esperto di tv, fiction, serie tv, soap, da sempre, fin da bambino.

Il suo lavoro nasce dalla passione.

E oggi continua ad essere un grande gioco, fatto seriamente.

E con MASSMEDIA si occupa di comunicazione a 360 gradi: dai social alla carta stampata, radio e tv, fino al web e alle pubbliche relazioni, dal popolare al cinema e a teatro e libri passando per la musica e al fotografico per una cura globale di ogni tipo di prodotto, brand, evento, personaggio.