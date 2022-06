Porto Torres, Parco San Gavino diventa una palestra a cielo aperto. Sanna (PD): “Così costruiamo una crescita intelligente”

Di seguito il comunicato stampa odierno di Gavino Sanna, Consigliere comunale del Partito Democratico a Porto Torres: da venerdì 24 giugno, il parco San Gavino

“Sono pienamente soddisfatto per il risultato ottenuto a Porto Torres: con questo bando attiviamo un modello di gestione tipico delle grandi città, con la partecipazione di associazioni e società sportive che potranno far praticare sport all’aperto nei parchi. Si tratta di un programma gratuito per la comunità turritana.

Abbiamo assolutamente bisogno di iniziative come questa, soprattutto dopo il difficile periodo storico che abbiamo attraversato a causa della pandemia. C’è voglia di vivere all’aperto e ritengo doveroso farlo utilizzando il nostro patrimonio di aree verdi per iniziative utili alla collettività.

advertisement

Mi ritengo doppiamente soddisfatto perché il progetto nasce proprio da una mia interpellanza del dicembre 2020, durante uno dei primi consigli comunali, quando evidenziai l’opportunità di partecipare a questo bando con l’obiettivo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della nostra città, nonché l’importanza che avrebbe avuto rispetto alle ricadute positive per i cittadini turritani

Ringrazio l’assessora allo sport Simona Fois che ha subito creduto nel progetto e si è attivata per portare a compimento la candidatura al bando, così come ringrazio gli uffici per averci permesso di vincere questo importante finanziamento che inciderà in maniera positiva sul futuro di Porto Torres”.