Portale Sardegna: Assemblea approva bilancio 2021

PORTALE SARDEGNA: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI

Nuoro, 28 giugno 2022

L’Assemblea degli Azionisti

di PortaleSardegna S.p.A. (PSA:IM – www.portalesardegnagroup.com), online travel agency (OTA) quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, si è riunita in data odierna per approvare il bilancio d’esercizio e prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e per nominare gli organi sociali. Come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l’intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF“).

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il Valore della Produzione è pari a Euro 6,4 milioni, rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2020.

L’EBITDA si attesta a Euro 0,02 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020).

L’EBIT si attesta a -0,11 milioni (in sostanziale pareggio nel 2020), dopo gli ammortamenti della controllata Pavoneggi e svalutazioni per Euro 0,13 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020). Il Gruppo si è avvalso della facoltà di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni, in applicazione della deroga prevista dall’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, con un beneficio a conto economico di Euro 525.398,88.

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,39 milioni (Euro -0,29 milioni nel 2020).

Il Risultato netto è pari a Euro -0,23 milioni (Euro -0,23 milioni del 2020).

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,7 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2020).

Principali risultati Portale Sardegna S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il Valore della produzione è pari a Euro 6,08 milioni (Euro 2,41 milioni nel 2020).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro -0,1 milioni (-0,02 milioni nel 2020).

L’EBIT è pari a -0,134 milioni (Euro -0,05 milioni nel 2020), dopo svalutazioni pari a Euro 0,03 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2020). A tal proposito si segnala che la Capogruppo ha deciso di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti in applicazione della deroga prevista dall’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, con un beneficio a conto economico di Euro 525.398,88.

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,40 milioni (Euro -0,31 milioni nel 2020).

Il Risultato Netto è pari a Euro -0,24 milioni di euro (Euro -0,26 milioni nel 2020).

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 4,13 milioni (Euro 2,91 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Patrimonio Netto è pari Euro 1,44 milioni (Euro 1,73 milioni al 31 dicembre 2020).

Destinazione del risultato d’esercizio

L’Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 235.436,03, mediante l’utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni.

Creazione di una riserva indisponibile

L’Assemblea ha deliberato di costituire una riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2021 ex art. 60, comma 7-ter, del D.L. 104/2020 mediante l’utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 e ha ratificato la creazione della riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all’esercizio 2020 mediante l’utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 (cinque) il numero dei componenti e ha fissato in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio che, dunque, resterà in carica fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e ne ha determinato altresì i relativi compensi. In particolare, sulla base dell’unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti Massimiliano Cossu e Marco Demurtas, titolari complessivamente di n. 298.627 azioni ordinarie (pari al 18,11% del capitale sociale), sono stati nominati:

Andrea Atzeri – Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Demurtas – Consigliere Massimiliano Cossu – Consigliere Gianluca Atzeri – Consigliere Riccardo Maria Di Davide – Consigliere Indipendente

Il dott. Riccardo Maria Di Davide ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e la sua candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall’Euronext Growth Advisor della Società, come previsto dall’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e secondo l’iter descritto nella procedura per sottoporre all’Euronext Growth Advisor la valutazione dell’Amministratore Indipendente, disponibile sul sito internet www.portalesardegnagroup.com, sezione Governance/Documenti.

I Curriculum Vitae dei Consiglieri, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito internet della Società www.portalesardegnagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato, sulla base dell’unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Massimiliano Cossu e Marco Demurtas, il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi sociali e, dunque, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il Collegio Sindacale risulta composto come segue:

Sindaci effettivi

Antonio La Croce – Presidente del Collegio Sindacale Andrea Caboni Francesco Manca

Sindaci supplenti

Ferdinando Falchi Maria Cristina Sacchi

L’Assemblea ha, altresì, deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento.

I Curriculum Vitae dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.portalesardegnagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti

L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., per gli esercizi 2022-2024, l’incarico per la revisione legale dei conti della Società. L’Assemblea ha, altresì, approvato il compenso complessivo spettante alla società di revisione per gli esercizi 2022-2024.

Altre informazioni

Si comunica che, rispetto alle n. 83.414 azioni ordinarie non dematerializzate alla data di IPO, sono state successivamente dematerializzate n. 12.080 azioni ordinarie, pertanto risultano non dematerializzate n. 71.334 azioni ordinarie, come riportato nella seguente tabella:

Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente Euro N. Azioni Euro N. Azioni Azioni ordinarie negoziate con ISIN: IT0005305443 78.876,84 1.577.526 78.272,84 1.565.446 Azioni ordinarie non dematerializzate 3.566,73 71.334 4.170,73 83.414 TOTALE 82.443,57 1.648.860 82.443,57 1.648.860

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in proprio possesso, l’azionariato di Portale Sardegna S.p.A. risulta composto come segue:

Azionisti N. Azioni % sul n. azioni Massimiliano Cossu 155.995 9,46% Marco Demurtas 142.632 8,65% Flexagon Holdings Limited 112.720 6,84% Acacia Travel Holding Srl 127.586 7,74% La Mole Srl 110.012 6,67% Marco Zedda 90.214 5,47% MainTower SICAV 110.000 6,67% Mercato* 799.701 48,50% Totale Capitale Sociale 1.648.860 100,00%

(*) Include azionisti le cui azioni non risultano dematerializzate per complessive n. 71.334 azioni

Conferimento deleghe al nuovo Consiglio di Amministrazione

La Società comunica, altresì, che al termine dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha nominato quali consiglieri con deleghe Andrea Atzeri e Massimiliano Cossu; nello specifico, Andrea Atzeri è stato incaricato della rappresentanza legale senza poteri esecutivi e Massimiliano Cossu è stato confermato quale Amministratore Delegato, incaricato della rappresentanza legale, dei relativi poteri esecutivi, e di ricoprire il ruolo di Investor Relations Manager.

Il Consiglio ha, inoltre, verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, in capo all’Amministratore Riccardo Maria Di Davide, nonché i requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 147-quinquies del TUF in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì approvato il sistema retributivo a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione: nello specifico, i consiglieri Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri hanno, sin da ora, rinunciato al compenso lordo per ciascun esercizio ed al rimborso spese.

Il Verbale dell’Assemblea dei soci e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.