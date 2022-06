Popolari Europei – Autonomisti Sardi: “Proseguiremo nel riportare la Morale e l’Etica in politica”

Di seguito si riporta il comunicato stampa di Popolari Europei – Autonomisti Sardi, a firma dell’ex consigliere regionale Attilio Maria Dedoni (Popolari Europei – Autonomisti Sardi)

“Il nostro progetto politico, recentemente presentato all’attenzione dell’elettorato, contiene, nel suo titolo, i contenuti valoriali proposti da Don Sturzo e poi fatti propri dalla Democrazia Cristiana.

Certamente per motivi di visibilità, e quindi di pubblicità nei confronti dei cittadini, ha avuto consenso limitato, sebbene attestabile ed importante come prima uscita elettorale. Siamo certi che proseguiremo nel nostro cammino e nel riportare la Morale e l’Etica nella politica e tra la gente. Infatti ci si accorge che la decadenza della politica e delle amministrazioni, spesso segnate dal rifiuto degli elettori verso il voto, reclama valori non presenti: serietà, coerenza e impegno.

Tutto ciò vale a partire dalle prime cellule della società, il comune, sino ad arrivare ai più alti vertici dello stato, passando per le regioni e tutti gli enti intermedi.

advertisement

Bisogna ridiventare attenti lettori dei fatti umani e delle aggregazioni sociali cercando di capire e interpretare le dinamiche evolutive, e quindi provvedere a porre in campo strumenti legislativi e amministrativi che possano essere di aiuto e assistenza sia nell’economia che nella finanza nonché nella socialità, riproponendo strumenti che reclamano solidarietà, pur non trascurando la competitività.

Sembra opportuno e necessario reintrodurre regole che vengano rispettate e non già piegate a singole volontà o interessi, finalizzando i propri comportamenti esclusivamente verso i propri interessi, magari offendendo e oltraggiando il prossimo.

Tutto ciò ci dà forza e motivazione per un impegno per il domani, e realizzare una società più giusta ed equa con cardini ben precisi come valori, impegno e pragmatismo utili a realizzare prosperità, serenità e grandi servizi”.

Potrebbe interessarti anche: Elezioni Comunali di Oristano: I Popolari Europei-Autonomisti Sardi aderiscono alla lista di Massimiliano Sanna

Per ulteriori informazioni: https://www.youtube.com/watch?v=HAFvvGwopoE