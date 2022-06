Pnrr e assunzioni Polizia: bene lo sblocco nuove forze

Pnrr e assunzioni Polizia, bene lo sblocco forze nuove indispensabili per rifiatare

Pnrr e assunzioni Polizia:

Assunzioni, Fsp Polizia dopo l’annuncio di Molteni: “Il suo un grande impegno, bene lo sblocco, forze nuove indispensabili. Ora misure di lungo respiro”

“Siamo estremamente soddisfatti dei provvedimenti profilati oggi dal sottosegretario Molteni che, annunciando prossimi ingressi nella Polizia di Stato, ha fatto riferimento sia a nuove assunzioni che allo scorrimento delle graduatorie.

Si tratta di una necessaria boccata di ossigeno che consentirà agli operatori in servizio di rifiatare, a seguito di un interminabile ed estenuante periodo di superlavoro, legato anche all’emergenza sanitaria che ci ha travolti.

Non possiamo che riconoscere il grande impegno profuso dal sottosegretario Molteni in tema di sicurezza, ribadendo come un argomento così delicato come quello odierno necessiti certamente di manovre strutturali e di lungo respiro che, per l’appunto, continuino a ‘viaggiare’ sul doppio binario delle assunzioni straordinarie, in modo da superare i danni provocati dalla scure della legge Madia, ed anche sullo scorrimento di tutte le graduatorie dei concorsi interni al fine di valorizzare le professionalità del personale.

Si tratta di un investimento che richiede il più forte impegno di Governo e Parlamento, perché la sicurezza è un bene primario per qualunque paese che voglia puntare sulla ripresa economica e sullo sviluppo”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, commentando le parole del sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, il quale oggi ha spiegato che “sono stati approvati in Commissione, al Senato, due importanti emendamenti al decreto Pnrr 2 in tema di sicurezza.

In particolare, da un lato si potranno finalmente impiegare le risorse del Fondo unico per le assunzioni straordinarie e gli incrementi di organico delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stanziate dalla scorsa legge di bilancio, e, dall’altra, si potrà procedere all’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato attraverso lo scorrimento della graduatoria del relativo concorso, bandito nel 2020″.