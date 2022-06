Pensioni di guerra, il Governo si impegna ad aumentarle: il plauso dell’ANVCG Sardegna

Il Governo si impegna ad aumentare le pensioni di guerra: il plauso dell’ANVCG Sardegna.

Con l’accoglimento di due ordini del giorno di M5s, Lega e Forza Italia, il Sottosegretario Sartore si è impegnata, a nome del Governo, a rivedere gli importi delle pensioni di guerra. Reazioni positive dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e da tutte le Associazioni del settore che aspettano da oltre 30 anni un aggiornamento.

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra accoglie, con soddisfazione, l’impegno del Governo, preso ufficialmente durante l’esame del decreto-legge sul PNRR 2, di rivedere, aumentandoli, gli importi delle pensioni di guerra.

«Ringrazio, a nome di tutta l’Associazione, i senatori Garruti, Pirro, Pirovano, Gallone, Montevecchi, Dell’Olio, Papatheu e Vitali che, con il loro impegno, hanno permesso di portare all’attenzione del Governo un problematica che, contrariamente a quello che comunemente si crede, tocca ancora oggi decine di migliaia di famiglie» ha dichiarato Michele Vigne, egli stesso vittima e Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, promotrice della proposta di aggiornamento.

«In particolare – ha proseguito il Presidente Vigne – ringrazio il Sottosegretario al MEF, Alessandra Sartore, per essersi impegnata ufficialmente e formalmente a nome dell’Esecutivo a prevedere, in sede di presentazione del prossimo disegno di legge di bilancio, l’incremento del 10 per cento, dal 1° gennaio 2023, di tutti i trattamenti pensionistici di guerra. Una categoria che, ahimè, annovera ancora molti giovani a causa dei numerosi ordigni bellici inesplosi disseminati ancora oggi nel nostro Paese».

«Speriamo che il Governo possa portare avanti questo impegno. Sarebbe importantissimo, per noi vittime civili di guerra, vedere un cambiamento che non avviene da troppo tempo sulle pensioni di guerra» ha dichiarato Lazzarino Loddo (Presidente ANVCG Sardegna).

Nonostante secondo la legge italiana le pensioni di guerra costituiscano un “atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un congiunto” l’ultimo intervento normativo in loro favore risale ad oltre 30 anni fa. Ciò ha portato ad una progressiva riduzione del loro valore reale e ha fatto venire meno la loro funzione risarcitoria (l’80% delle pensioni non raggiungono i 5.000 euro all’anno).

Alla luce di questa circostanza e del parere favorevole reso dal Governo, per il quale l’Associazione intende ringraziare in particolare la Sottosegretaria all’Economia Sartore, più volte dimostratasi sensibile al tema, i pensionati di guerra attendono fiduciosi da parte del Governo il rispetto dell’impegno preso, il cui valore simbolico supera certamente la valenza materiale dell’aumento dei loro modesti trattamenti economici.