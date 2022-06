Pensione di invalidità. arretrati per 10 anni: la storia di Federico

Pensione di Invalidità: unana delle novità di questo 2022 riguarda gli invalidi civili totali al 100%.

L’avv. Stefano Di Giacomo – tramite il portale di Risarcimenti & Rimborsi – spiega il diritto degli invalidi civili totali al 100% di ottenere i ratei arretrati della pensione di invalidità per 10 anni!

DIRITTI INESPRESSI

Prima di raccontare la storia del sig. Federico , è importante soffermarsi sui diritti inespressi e su come ottenere i ratei arretrati.

Ti consiglio di leggere l'articolo dell'avv. Stefano Di Giacomo che spiega quando è necessario contattare un avvocato

Tale denominazione fa parte della macrocategoria dei diritti inespressi e cioè diritti che spettano agli invalidi civili e comunque ai pensionati ma che l’istituto nazionale di previdenza sociale corrisponde esclusivamente a coloro che agiscono per ottenerli. In buona sostanza l’inps non li riconosce in automatico ma attende che sia l’invalido a richiederli.

Tra i diritti inespressi ricordiamo la maggiorazione sociale e l’incremento al milione ma a tal proposito occorre fare una distinzione

Invalidi civili totali al 100% con età inferiore ad anni 60 al 20 luglio del 2020

Invalidi civili totali al 100% con età superiore ad anni 60 al 20 luglio del 2020

Per la prima categoria, sussistendone tutti i presupposti sanitari e reddituali si avrà diritto unicamente all’incremento dal 20 luglio del 2020 in applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 152 del 2020.

Invece per quanto riguarda gli invalidi civili totali ultrasessantenni la situazione si fa più complicata ma più interessante per l’assistito.

Infatti, in questo caso, il cittadino ha diritto ai ratei arretrati dell’incremento al milione, della maggiorazione sociale dal compimento di anni 60 nel limite del termine di prescrizione decennale.

A tal proposito occorre che il reddito personale non superi la somma di € 8.600 circa o se coniugati di € 14.000 circa.

Attenzione perché se la persona invalida civile è separata o divorziata occorre tenere in considerazione anche l’eventuale assegno di mantenimento che costituirà fonte di reddito e pertanto tale importo va sempre comunicato al legale di fiducia che vi sta seguendo nella pratica.

Per un maggior approfondimento si consiglia di leggere l’articolo redatto dall’avv. Stefano Di Giacomo che raccoglie tutte le informazioni e spiega tutte le azioni necessarie da intraprendere per poter ottenere finalmente i ratei arretrati della pensione di invalidità.

La storia di Federico

Il sig. Federico, di origine campane, è un invalido civile totale al 100% di anni 72 e che percepisce già da tanti anni sia la pensione di invalidità civile sia indennità di accompagnamento – ottenuta qualche anno addietro tramite ricorso giudiziale.

Nel mese di novembre 2021, dopo aver visto un video di Risarcimenti & Rimborsi si informava e contattava l’avv. Stefano Di Giacomo tramite il sito internet.

Durante la prima chiaccherata telefonica il sig. Federico raccontava di aver ottenuto facilmente l’incremento al milione e la maggiorazione sociale dal mese di luglio 2020 ma non credeva affatto nella possibilità di ottenere i ratei lunga conversazione telefonica il sig. Silvio esorcizzava con ripetuti sorrisi le difficoltà avute negli ultimi anni, di come la vita sia cambiata a seguito della scoperta della sua malattia e delle immense difficoltà economiche e delle disavventure familiari.

Il sig. Silvio di anni 66 viveva da solo, purtroppo rimasto vedovo molto giovane, è stato sempre costretto a vivere con una pensione di €. 286 e che “fortunatamente” gli era stata elevata a €. 651 nel mese di luglio 2020.

Dopo aver ascoltato ripetutamente i numerosi video sulla possibilità di ottenere ratei arretrati ed i rispetti casi risolti, il sig. Silvio con estrema fiducia ha deciso di rivolgersi all’avv. Stefano Di Giacomo che insieme al suo Team gli hanno chiarito gran parte dei suoi dubbi, intraprendendo un’azione volta al riconoscimento dei ratei arretrati della pensione di invalidità.

Dopo 90 giorni arriva la notizia: “Arretrati accolti”.

E che dire? Una gioia infinita per il sig. Silvio.

