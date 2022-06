Pd: Mura, “bene il Congresso Pd in Sardegna”

Pd: Mura, bene Letta che annuncia congresso in Sardegna

Pd: Mura:

“Molto positivo l’annuncio del segretario nazionale che nei prossimi mesi il Pd terrà il congresso in Sardegna.

Dobbiamo farlo per rafforzare e radicare il partito e la nostra classe dirigente nei territori, in modo tale da declinare una risposta sociale efficace e mirata”.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) dopo che il segretario nazionale del partito Enrico Letta oggi in direzione ha detto che i congressi in Puglia e in Sardegna sono “non rinviabili”, mentre “tutti gli altri li facciamo dopo il voto”.

“La questione sociale in Sardegna – ha sottolineato la parlamentare – è ancora più sentita che altrove.

E il ruolo del Pd nella costruzione di un campo aperto e progressista è fondamentale ora e nell’orizzonte delle elezioni regionali.

Solo così possiamo costruire riposte adeguate alla domanda di stabilità e dignità dei lavoratori, assieme a certezze infrastrutturali e di contesto per le imprese”.

“Da ora in poi –

ha concluso Mura – ciascuno di noi faccia ancora di più e meglio la propria parte nel mettersi a disposizione e in discussione”.