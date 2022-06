Parte Montis: workshop per la rete turistica del territorio a Mogoro

Proseguono le attività dell’innovativo programma di strutturazione della Rete Territoriale di imprese del Turismo esperienziale nel Parte Montis.

Lo scorso venerdì, nella sala Consiglio del Comune di Mogoro, alla presenza di numerose imprese e associazioni del territorio e degli amministratori comunali, si sono svolti i primi workshop finalizzati alla costruzione della rete turistica del territorio.

Sono intervenuti il Vice Sindaco di Mogoro, Federico Piras, che ha posto in evidenza la necessita di stimolare la cooperazione fra le imprese del territorio e di individuare una proposta di servizi turistici fortemente competitiva e qualificata. Il Presidente dell’Unioni di Comuni Parte Montis e Sindaco di Simala, Giorgio Scanu, che ha voluto sottolineare l’esigenza di creare un catalogo territoriale degli attrattori turistici e di definire un’offerta turistica ben strutturata da offrire nei mercati di nicchia.

Il Sindaco di Masullas e delegato per l’attuazione del programma, Ennio Vacca, ha presentato l’intervento finanziato dall’Unione di Comuni e fortemente sostenuto da tutti i Sindaci dell’ente. Moreno Atzei, Sindaco di Pompu, è intervenuto in merito alla tipologia di rete maggiormente indicata nel contesto delle aziende del Parte Montis.

advertisement

Erano inoltre presenti la Sindaca di Gonnostramatza Maria Agnese Abis e di Siris Emanuele Pilloni che recentemente ha avviato un’attività sperimentale inerente al turismo astronomico. Vasto e qualificato il gruppo degli animatori dei workshop a partire da Maurizio Testa coordinatore nazionale del progetto Artes, a seguire Luca Colussi, esperto di enoturismo che opera nel Veneto e nel Friuli, Umberto Curti ideatore di un modello di offerta esperienziale orientato alle imprese artigiane in Liguria. Mentre Guerino Nisticò e Loretta Di Simone hanno portato la loro testimonianza delle reti di impresa nel Lazio e nella Calabria.

Sono inoltre intervenuti Ciriaco Loddo dell’Agenzia Laore con un contributo sulle realtà delle reti in Sardegna.

Le Star locali dell’evento sono state, Wilda Scanu della cooperativa Su Trabasciu e Michele Cuscusa delle omonime fattorie che hanno condiviso le loro esperienze in ambito territoriale. A conclusione delle attività il Sindaco di Masullas Ennio Vacca ha effettuato una sintesi degli obiettivi raggiunti con i lavori della giornata.

“Abbiamo potuto conoscere esperienze del nord, centro e sud Italia, si è riflettuto sui diversi modelli, le best practices ma anche le criticità dei contesti già operativi, si è contribuito ad accrescere le competenze degli operatori locali , si è iniziato a porre le basi per creare una rete stabile fra le imprese del territorio, ma soprattutto abbiamo riflettuto sulla necessità di consolidare la cooperazione fra le realtà imprenditoriali e le amministrazioni locali e ciò sarà determinante per lo sviluppo del Parte Montis e per l’accesso alle diverse opportunità di finanziamento”.

Le attività proseguiranno il prossimo 8 Giugno alle ore 18.30 a Masullas presso la sala consiglio.

I lavori prevedono la presentazione di importanti fonti di finanziamento per le imprese e le modalità per la costruzione della rete al fine di poter formulare la candidatura al bando in scadenza ad agosto. Alle attività possono partecipare tutte le imprese e le associazioni che operano nel territorio dell’Unioni Comuni del Parte Montis.

Maggiori informazioni sul gruppo Facebook dell’Unione dei Comuni Parte Montis.