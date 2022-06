Papilloma virus, il 7 luglio al via la campagna di vaccinazione nel Medio Campidano

Prenderà il via il 7 luglio 2022 nell’ambulatorio Vaccinale di Sanluri la campagna di vaccinazione contro il Papilloma virus. Lo ha annunciato il direttore generale della Asl, Giorgio Carboni, che comunica l’avvio dell’iniziativa nel Medio Campidano.

La vaccinazione, secondo il Piano Nazionale della Prevenzione, è offerta gratuitamente a:

tutte le ragazze e ai ragazzi a partire dai undici anni compiuti, ovvero nati nel 2010;

tutti i maschi nati dal 2006;

tutte le donne nate dal 1996 sino ai 26° anno di età.

Il vaccino contro l’HPV è un vaccino 9-valente che previene l’infezione di 9 diversi sierotipi di Papilloma virus e viene somministrato per via intramuscolare (sul braccio).

Le dosi da somministrare sono in funzione dell’età:

advertisement

tra i nove e i quattordici anni inclusi si somministrano 2 dosi al tempo 0 e 6 mesi,

dai quindici anni si somministrano 3 dosi al tempo 0, 2, 6 mesi.

Tutte le categorie vaccinabili riceveranno una chiamata dagli operatori dell’Igiene Pubblica della ASL Medio Campidano su invito diretto (chiamata attiva) o su richiesta dei genitori previo appuntamento al numero 339.8753625 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

“ll Papilloma virus umano (HPV) è responsabile di una tra le più comuni infezioni a trasmissione sessuale con lesioni della pelle e delle mucose sia nella donna che nell’uomo, soprattutto in giovane età”, spiega il direttore dell’Igiene e Sanità Pubblica del Medio Campidano Antonio Frailis. È causa del tumore al collo dell’utero nelle femmine e di condilomi genitali e di lesioni pre-cancerose (ano, pene, orofaringe) nei maschi. L’HPV è anche associato ad altri tipi di tumori: come i tumori vaginali e vulvari nelle donne, il cancro del pene negli uomini ed i tumori dell’ano, della gola, della base della lingua e delle tonsille in entrambi i sessi.

La vaccinazione anti-HPV è lo strumento più efficace di prevenzione primaria contro il Papilloma virus.