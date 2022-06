Papa “Tagliare risorse per la sanità è oltraggio all’umanità”

ROMA (ITALPRESS) – “Farsi prossimi significa anche abbattere le distanze, fare in modo che non ci siano malati di ‘serie A’ e di ‘serie B’, mettere in circolo le energie e le risorse perchè nessuno sia escluso dall’assistenza socio-sanitaria. Quando un Paese perde questa ricchezza che è la sanità pubblica, incomincia a fare distinzioni tra la popolazione, coloro che hanno accesso, che possono avere sanità, a pagamento, e coloro che sono senza servizio sanitario. Per questo è una ricchezza vostra, qui in Italia, la sanità pubblica: non perderla, per favore, non perderla”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i dirigenti della Confederazione Federsanità. “In una società che rischia di vedere i malati come un peso, un costo, occorre rimettere al centro ciò che non ha prezzo, non si compra e non si vende, cioè la dignità della persona”, ha aggiunto. “Le patologie possono segnare il corpo, confondere i pensieri, togliere le forze, ma non potranno mai annullare il valore della vita umana, che va tutelata sempre, dal concepimento alla fine naturale. Auspico che la ricerca e le varie professioni sanitarie abbiano sempre questo orizzonte” ha sottolineato il Santo Padre. Infine, da Papa Francesco arriva un monito: “Occorre invece lavorare perchè tutti abbiano accesso alle cure, perchè il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perchè continui a essere gratuito. Tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all’umanità”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-