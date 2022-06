Oristano – Situazione Covid di oggi 8 giugno – 20 casi ad Oristano con 12 guarigioni e 827 casi in Sardegna

Dai dati di Protezione civile e Regione Sardegna, si rileva che nelle ultime 24 ore ad Oristano si sono registrati 20 nuovi contagi e 12 guarigioni dal Covid. Il totale dei casi rilevati fino a questo momento sale a 7839, i pazienti guariti sono 7506, i decessi 47 e 279 i casi attualmente positivi .

In Sardegna i nuovi casi confermati di positività al COVID sono 827, di cui 728 diagnosticati da tampone antigenico. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 4296 tamponi.

Degli 827 casi odierni, 102 sono riferiti alla provincia di Oristano, 289 all’area metropolitana di Cagliari, 116 alla provincia di Sassari, 89 a quella di Nuoro e 231 al Sud Sardegna.

advertisement

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, uno in meno di ieri, quelli ricoverati in area medica 90, due in più di ieri, mentre sono 11153 i casi di isolamento domiciliare, 458 meno di ieri.

Si registrano 4 decessi: quattro uomini di 70, 75 e due di 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari, nella provincia di Nuoro e nella provincia di Sassari.