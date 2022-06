Oristano – Inaugurato oggi il monumento alle vittime dell’amianto nella rotonda di Via Pietri

Inaugurato questa mattina, nella rotonda di Via Pietri, il monumento alle vittime dell’amianto, realizzato dal scultore Fabio Sanna, corredato anche da una lapide in ricordo delle persone che hanno avuto grossi problemi di salute, per l’inalazione delle fibre rilasciate da questa sostanza.

Il monumento, è stato fortemente voluto dall’Associazione Regionale ex Esposti Amianto di Oristano, che ne ha fatto dono alla città a perenne ricordo delle numerose vittime della fibra killer.

All’inaugurazione, in prima fila i rappresentanti dell’associazione, Giampaolo Lilliu e Domenico Cuozzo, ma oltre al Sindaco Andrea Lutzu, hanno partecipato anche diverse autorità militari, civili, religiose e numerosi cittadini.

advertisement

Una cerimonia che ha suscitato, momenti di vera commozione, tra le tante persone presenti all’evento.