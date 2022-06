“Occhio al diabete!”: la campagna regionale di prevenzione della retinopatia

La Campagna di prevenzione “Occhio al diabete!” non si arresta. Il diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, può causare una complicazione collaterale che colpisce gli occhi: la retinopatia diabetica, una malattia “silenziosa” che può generare danni ai vasi sanguigni della retina con conseguenze che vanno dai disturbi minori fino alla perdita della vista

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicano che la retinopatia diabetica colpisce due diabetici su tre dopo 20 anni di malattia.

La Campagna di prevenzione “Occhio al diabete!”, ideata e realizzata da Diabete Zero ODV (con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Sassari e il contributo della Fondazione di Sardegna), vuole contribuire a sollecitare l’attenzione incentivando i controlli regolari.

L’azione informativa è la premessa per una conoscenza diffusa attraverso la quale sviluppare la prevenzione presso i soggetti a rischio. La diagnosi precoce, infatti, può scongiurare l’avanzare della patologia e i rischi per la vista ad essa correlati.

Dopo l’avvio con le iniziative di Nuoro e di Orosei, “Occhio al diabete!” ha in programma il prossimo sabato 25 giugno, dalle ore 9.00 alle 14.00, a Sassari, uno screening gratuito, presso la sede UICI in via Quarto n. 7, supportato da una Campagna informativa.

È possibile prenotare la visita via e-mail (uicss@uici.it) o telefonando ai numeri: 079233711 e 3713169049.

