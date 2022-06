Nomida torna con il nuovo singolo “Vizi”

Dopo il singolo “Polvere”, l’artista toscano torna su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo proseguendo il viaggio tra le sonorità urban, r’n’b e latin p.

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 maggio, esce oggi il videoclip ufficiale su Youtube di Vizi, il nuovo singolo di NOMIDA distribuito da Artist First. L’artista toscano, dopo il singolo Polvere pubblicato lo scorso autunno, prosegue così la sua narrazione ed il suo percorso musicale. Affiancato dal talentuoso producer Marlow, Nomida torna con questa nuova release anche questa volta all’insegna della ricerca di nuovi sound, tra urban, ‘r’n’b e latin pop.

Vizi si presenta come un brano introspettivo, un racconto in cui l’artista indaga dentro se stesso portando alla luce le fragilità che conducono a rifugiarsi nelle dipendenze e in generale nei legami tossici. Le liriche e le sonorità agrodolci del brano sono il perfetto connubio tra malinconia e spinta liberatoria. Questa unione cattura e trasporta l’ascoltatore nell’atmosfera immersiva ed emozionale di Vizi.

“Nei momenti peggiori, anche un solo istante di serenità ci aiuta a sopportare le difficoltà, pur conoscendo le conseguenze. È facile abbandonarsi ai vizi… È difficile rinunciarci. È solamente questione di scegliere il male minore” dichiara Nomida.

Il brano è stato registrato presso gli studi di Creative Hub, la produzione è firmata da Marlow mentre mix&mastering è a cura di Refo. Il videoclip ufficiale del brano è diretto da GIAMA (Matteo Ortili & Gianni Pierini) e con la fotografia del DOP Thomas Pizzinga di Elephant Studio è disponibile su Youtube.

BIO – NOMIDA

Nomida, all’anagrafe Damiano Giovannetti, è un cantante e autore italiano. Si approccia alla musica nei primi mesi del 2021 intraprendendo una collaborazione con il producer Marlow. Insieme, i due artisti si impegnano in una ricerca stilistica e musicale che punta a sintetizzare il contenuto lirico della sfera urban con le melodie della scuola pop. I loro primi brani sono infatti caratterizzati da una fusione tra sonorità, mettendosi in gioco su ispirazioni ‘r’n’b, latin e pop. Il 17 novembre 2021 Nomida pubblica il singolo Polvere su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale. “Vizi” è il secondo singolo che prosegue il fil rouge tematico del percorso musicale di Nomida e, a pochi giorni dalla sua pubblicazione, è già entrato nella playlist editoriale di Spotify “Novità Rap Italiano”.