Noleggio a lungo termine di un’auto elettrica: tutto quello che c’è da sapere

Le auto elettriche offrono notevoli vantaggi, sia in termini di risparmio economico sul lungo periodo che per quanto riguarda l’impatto ambientale, il comfort a bordo e via dicendo.

Parliamo di veicoli che rappresentano il futuro e che ci stiamo abituando a veder circolare sempre di più anche in Italia, ma che stentano ancora a prendere piede nel nostro Paese. Questo perché non tutti possono permettersi di acquistare un’auto elettrica: i prezzi di listino per una vettura nuova sono nettamente superiori al suo equivalente a diesel o benzina. Bisogna dunque essere disposti a compiere un investimento importante e anche poco sicuro, visto che non è detto ci si trovi bene nel guidare un’auto elettrica.

Per tutte queste ragioni, sempre più persone al giorno d’oggi preferiscono noleggiare un’auto elettrica a lungo termine piuttosto che acquistarla. Si tratta di un’opzione che effettivamente vale la pena prendere in considerazione, ma vediamo nel dettaglio come funziona questa formula.

Noleggio a lungo termine di auto elettriche: come funziona

La formula del noleggio a lungo termine funziona allo stesso modo, sia che si scelga di guidare un’auto elettrica o ibrida che un veicolo tradizionale. Si stipula dunque un contratto con la società di noleggio, scegliendone la durata ed indicando quale modello specifico di auto si desidera, quindi non si deve fare altro che pagare il canone mensile previsto. Questo comprende tutti i costi che solitamente vanno sostenuti per il mantenimento della propria auto e dunque copertura assicurativa, assistenza stradale, manutenzione ordinaria, bollo e via dicendo.

Noleggiando un’auto elettrica a lungo termine dunque non ci si deve preoccupare di alcuna incombenza e si sa già in anticipo quanto si spenderà per il veicolo.

Una volta che il contratto arriva a scadenza, si restituisce semplicemente l’auto senza costi imprevisti o altre sorprese. Alcune società di noleggio offrono anche la possibilità di continuare a guidare la medesima vettura anche dopo la scadenza del contratto, corrispondendo un canone mensile più vantaggioso ed economico del precedente.

Possiamo in sostanza considerare questa formula coma una sorta di leasing sulle auto elettriche e su quelle ibride, con la differenza che non vi è alcun obbligo di riscattare il veicolo una volta scaduto il contratto.

I requisiti per noleggiare un’auto elettrica a lungo termine

Questa formula viene oggi proposta non solo alle aziende e ai liberi professionisti ma anche ai privati. È necessario tuttavia rispettare determinati requisiti per un noleggio auto elettrica e ibrida a lungo termine con e senza anticipo. In particolare, i privati devono dimostrare di essere in grado di sostenere il canone mensile per l’intera durata del contratto e fornire in tal senso delle garanzie alla società di noleggio. Per questo, il noleggio a lungo termine delle auto elettriche viene spesso concesso solamente a coloro che hanno un lavoro a tempo indeterminato.

Può inoltre essere richiesta la presentazione delle buste paga, per verificare che il canone non sia eccessivamente alto rispetto allo stipendio netto mensile che viene percepito.

Quali sono le migliori offerte di noleggio auto elettriche a lungo termine

Così come per le auto tradizionali, anche per i veicoli elettrici esistono oggi numerose offerte di noleggio a lungo termine. Tra le più vantaggiose troviamo quelle senza anticipo, che dunque non prevedono il versamento di una somma iniziale ma il solo pagamento del canone mensile.

Esistono inoltre offerte di noleggio a lungo termine di auto elettriche che prevedono chilometri illimitati e la possibilità di ricaricare il veicolo in modo completamente gratuito presso i punti convenzionati con la società di noleggio.

Di promozioni e pacchetti vantaggiosi dunque ce ne sono parecchi e vale la pena prendere in considerazione questa opportunità, in quanto può far risparmiare moltissimo.