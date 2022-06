NO alla droga - Continua l'impegno dei volontari: Prevenzione affinché vacanze e baldoria non facciano rima con droga.

NO alla droga – Continua l’impegno dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga in Sardegna: pronti centinaia di opuscoli informativi sugli effetti della droga che verranno distribuiti a Cagliari, Nuraminis e Oristano da lunedì 20 a mercoledì 23.

Il mix di centri più grandi e cittadine più piccole è legato alla necessità di diffondere il più possibile nel territorio la verità su cosa comporti il consumo di stupefacenti.

Le vacanze iniziate per quasi tutti gli studenti e la stagione che invita a stare fuori dalle mura di casa possono rappresentare un pericolo per i nostri ragazzi che, alla ricerca di qualcosa di nuovo, rischiano di cadere nella trappola della droga.

Le testimonianze dei “consumatori pentiti” infatti non raccontano solo di drammi precedenti alla prima assunzione di droga, alcuni parlano anche di come la loro storia di droga sia iniziata in una serata tra amici, senza qualcosa di particolarmente nuovo, ma con la curiosità che alimentava la voglia di nuove esperienze.

In effetti non c’è nulla di male nello sperimentare cose nuove, ma quando queste portano i drammi che solo la droga è capace di causare, è bene che queste esperienze non avvengano mai.

Arrivare prima degli spacciatori o dei falsi amici è il dovere che i volontari si sono imposti. “L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione” disse L. Ron Hubbard.

Ecco perché sulla prevenzione dovrebbe esserci più energia ed ecco perché i volontari continuano di settimana in settimana con iniziative di questo tipo.

La vita libera dalla droga suona come utopia al momento e la vastità del problema droga a quanto pare induce le persone a non darsi da fare per contrastarlo.

Tuttavia, non c’è via alternativa se non quella di far conoscere a chiunque che la droga è un’autostrada verso anni di fallimenti.