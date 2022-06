“Motorway Son” il nuovo singolo del duo bresciano

Questo è il nuovo singolo scritto e interpretato dai Superdownhome feat. Mike Zito, nelle radio italiane e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 17 giugno.

Prodotto e distribuito dall’etichetta francese Dixiefrog Records, Motorway Son questa è un’altra grande occasione per i Superdownhome di mettere il piede fuori da quella che è sempre stata la loro comfort zone. Il genere musicale si sposta sull’americana con andamento più morbido, mellifluo e cullante, e per la prima volta appare ospite alla voce il bluesman statunitense Mike Zito.

Il testo narra di un viaggio in auto nella notte che si trasforma in un viaggio nella vita, dove l’autostrada diventa essenza e linfa vivificante. Come dichiarano i Superdownhome: «il nuovo singolo doveva essere la title-track dell’album, poi, con la nostra etichetta discografica Dixiefrog abbiamo optato per un altro titolo, ma ‘Motorway Son’ rimane senza dubbio tra i brani più rappresentativi contenuti nelle “american recordings” del nuovo disco».

Il videoclip vuole descrivere quella che è la reale essenza della vita dei musicisti/artisti, tutti ‘figli dell’autostrada’: «È un viaggio virtuale in una serie di luoghi che gli amici immaginano stiamo visitando ma dai quali, in realtà stiamo solo passando velocemente per raggiungere in successione, e per un tempo limitato, le varie tappe del tour dove la fortuna (e il tanto lavoro) ci ha dato in sorte di poter lavorare».

Biografia

I Superdownhome, composti da Enrico Sauda e Beppe Facchetti, sono un duo di alternative blues, nati con l’idea del minimalismo (utilizzano cigar boxes + cassa/rullo), tipico del downhome blues, per poi integrarlo con elementi pop, folk, rural, punk e garage. Nel dicembre 2020 firmano un contratto per la label francese Dixiefrog Records con la quale realizzano un album-compilation ‘No Balls, No Blues Chips’ uscito nell’aprile 2021 e per la quale usciranno il 30 settembre 2022 con il nuovo atteso album prodotto da Anders Osborne.