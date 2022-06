Mostra “Happy Birthday Costa Smeralda”: inaugurazione il 13 giugno 2022. Art- Port Gallery, Aeroporto Olbia Costa Smeralda, primo piano area partenze

Il Consorzio e la Geasar insieme hanno valorizzato l’archivio fotografico traducendolo in un suggestivo percorso espositivo che mostra come il territorio ai piedi dei Monti di Mola si è sviluppato conservando l’assoluto rispetto delle specificità ambientali, facendole diventare un valore non solo turistico ma soprattutto immateriale.

Le immagini restituiscono come in un sogno il passaggio dai toni del bianco/nero dei primi anni sessanta con la creazione di un modello, un stile e un linguaggio architettonico unico, che ha portato nel mondo il segno e il nome di “Costa Smeralda”, ai colori brillanti e vividi degli ultimi 10 anni.

Il concept e gli obiettivi di sostenibilità e difesa del territorio gallurese sono immutati, il presidio e il rispetto della natura a cornice delle nuove infrastrutture restano alla base dell’attività che il Consorzio esprime ancora con lo stesso impegno.

advertisement

Mostra “Happy Birthday