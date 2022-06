Mino Reitano omaggiato su MTV Australia da Luca Maris

Luca Maris ha voluto omaggiare Mino Reitano a 13 anni dalla sua scomparsa con l’ultimo brano inciso dall’artista calabrese “La vita è così”

Ancora oggi è ricordato dal pubblico italiano ed estero per i suoi successi. Oltre 30 i milioni di dischi venduti: al loro interno canzoni incentrate soprattutto su tematiche inerenti l’amore romantico, il Meridione e la condizione dell’emigrante. C’è ben poco da aggiungere se non che Mino Reitano è stato tra i maggiori cantautori e compositori italiani.

A inizio anni ’60, Mino Reitano e il suo gruppo musicale (composto dai fratelli Gegè, Franco, Antonio e da Franco Minniti), furono scritturati per una serie di esibizioni in Germania, tra cui quella che li vide suonare in un club insieme al celeberrimo gruppo The Beatles. Mino ha raccontato in molte occasioni l’episodio nonché rivelato il fatto di aver legato in particolare con John Lennon.

Inoltre, fu l’unico artista europeo a incontrare e duettare con Frank Sinatra in occasione di un concerto tenutosi a Miami per il Capodanno del 1974.

La moglie Patrizia, con le figlie Giuseppina e Grazia, porta avanti una serie d’iniziative sviluppando idee o appoggiando progetti per onorarne in modo degno e duraturo la memoria: l’omaggio di Luca Maris in onda su MTV Australia è una di queste.

Ogni anno si svolge, inoltre, il Memorial Mino Reitano al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria (organizzato dall’Associazione Musicale e Culturale “La vita è cosi” presieduta dal fratello Gegè Reitano).

Di seguito un video che mostra l’omaggio di Luca Manis: https://www.youtube.com/watch?v=EQv9tTh9PBY