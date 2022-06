Meteo Sardegna: prosegue il dominio anticiclonico

VENERDI’: tempo stabile e soleggiato sulla Sardegna con temperature in costante aumento. Attesi valori massimi prossimi ai 35-37°C sulle pianure interne. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Mare di Sardegna e Canale poco mosso; Tirreno da poco mosso a quasi calmo.