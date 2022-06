Master universitario in Manager di eventi

Oltre 50 aziende in tutta Italia per offrire stage e opportunità di lavoro agli studenti.

Cagliari, 21 giugno 2022 – L’Università Telematica degli Studi IUL, in collaborazione con l’ente di formazione COM2 srl, apre le iscrizioni ad un Master universitario, ovvero al nuovo Master di I livello in “Management degli eventi e degli spettacoli dal vivo”. Una grande novità nel panorama culturale nazionale, anche e soprattutto per la presenza di oltre 50 aziende in tutta Italia che metteranno a disposizione le loro sedi e le loro competenze per accogliere gli studenti che intendono svolgere un tirocinio formativo.

Tra i partner che collaboreranno con l’Università IUL e COM2 srl nella promozione del master, il Vittorio Veneto Film Festival, festival internazionale del cinema per ragazzi, la iCompany impegnata nell’ideazione, produzione, management ed edizioni musicali come il Concertone del Primo Maggio di Roma. Ma anche l’associazione Musicfilm, l’associazione Sotterranei di Roma, Fondazione EGRI per la danza, AERCO – Associazione Emiliano Romagnola Cori e il MUSMA – Museo della scultura contemporanea di Matera, e molte altre realtà italiane che lavorano quotidianamente nel mondo dell’organizzazione di eventi e degli spettacoli dal vivo.

Il Master in “Management degli eventi e degli spettacoli dal vivo”, destinato a laureati di primo e secondo livello o di vecchio ordinamento, si inserisce all’interno dell’attuale contesto dell’industria culturale italiana e di entertainment dal vivo nazionale ed internazionale. Un contesto pronto ad accogliere figure professionali specializzate, ma allo stesso tempo molto competitivo per la presenza di molteplici soggetti e professionalità già presenti e operativi.

Il percorso mira alla formazione di figure professionali specializzate nella progettazione, organizzazione e gestione di eventi dal vivo di successo, con particolare attenzione agli strumenti e alle tecniche di risk management, alle possibilità di estensione dello spettacolo al live streaming, sia come nuovo sbocco di distribuzione, sia come modalità interattiva tra artista e pubblico.

Il termine di iscrizione al master è fissato al 30 settembre 2022.

Il percorso, fruibile in modalità e-learning sulla piattaforma IUL, ha una durata annua di 1500 ore e prevede il rilascio di 60 CFU.

L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso da due soci pubblici, l’Università degli Studi di Foggia e l’ente pubblico di ricerca INDIRE. L’Università offre corsi di laurea triennale e magistrale, master e corsi di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

COM2 srl è un ente accreditato per la formazione continua e superiore per gli adulti in Regione Lazio ed Emilia-Romagna.