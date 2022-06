“Manovella Circus”: CeDAC – Stagione di Teatro Ragazzi

Il favoloso mondo del circo – tra acrobazie, giocoleria e numeri di magia a suon di musica – con il delizioso “Manovella Circus”, uno spettacolo di burattini e marionette a filo ideato e “animato” da Agostino Cacciabue e Rita Xaxa (produzione Teatro Tages e Teatro del Segno) in programma mercoledì 8 giugno alle 10.30 al Teatro Massimo di Cagliari – Sala M2

“Manovella Circus” è una pièce di teatro di figura ambientata nel fantastico mondo del circo, un viaggio tra i carrozzoni e i protagonisti del “più grande spettacolo del mondo” con la cifra immaginifica di Agostino Cacciabue e Rita Xaxa.

In scena “una simpatica famiglia di scimmiette” che vivono e lavorano sotto il tendone: “Max l’acrobata con le sue virtuosistiche evoluzioni, Ginger che danza con pattini a rotelle, Casimiro il giocoliere in equilibrio sul suo monociclo, il mago Gustavo che stupisce tutti con le sue illusioni” e Cico Ciaco la più giovane delle scimmie”.

Un coinvolgente gioco meta-teatrale in cui gli artisti in miniatura conquistano il centro della pista e danno prova della propria abilità e bravura eseguendo i loro “numeri” con eleganza e precisione; “la più giovane delle scimmie, Cico Ciaco, dopo la sua prima esibizione, vuole addormentarsi con il racconto animato del topolino Oscar, mentre nell’aria rimbalzano le note dell’Organetto di Barberia”.

Le performances della compagnia di artisti girovaghi lasciano il posto ad altri momenti di svago, che non mancano mai nelle fiere e nelle feste paesane, tra cartomanti e indovini capaci di prevedere il futuro: infatti «Pepito, il pappagallo, prepara per tutti i bambini le “filastrocche della buonanotte” e per gli adulti, che li leggeranno ai più piccini, i foglietti con i “pianeti della fortuna”».

Le loro splendide marionette si animano, si librano, danzano, pedalano, fanno volare ma anche apparire e sparire oggetti con la disinvoltura dei più consumati professionisti, riuscendo nel contempo a dare al loro gesto il giusto risalto e conquistando l’attenzione del pubblico non senza un pizzico di suspense.

Un’occasione per riscoprire il gusto della meraviglia, lasciandosi ammaliare dall’agilità, dalla forza e dalla grazia dei personaggi, ciascuno con un proprio “carattere” ben definito e un proprio stile e per immergersi nelle atmosfere surreali e stravaganti di uno spettacolo viaggiante.

La colonna sonora è affidata all’Organetto di Barberia, una varietà di organo meccanico, che prende il nome dal suo inventore e costruttore, l’italiano Giovanni Barbieri: lo strumento è costituito da una cassa rettangolare di dimensioni variabili, che contiene, un mantice e delle canne, girando la manovella dello strumento, il cartone perforato scorre e permette l’apertura di una valvola corrispondente a una canna, producendo così il suono.

La compagnia

Il Teatro Tages nasce dall’incontro e dalla collaborazione tra Rita Xaxa e Agostino Cacciabue, compagni di vita e d’arte: “Tages – o Tagete – è uno spiritello apparso ad un colono etrusco mentre arava il suo campo. Un bel fanciullo, vispo e allegro, con i capelli canuti e un lunga barba bianca. In lui si fondevano la genuinità di un bimbo e la saggezza di un vecchio; dettò le regole dell’arte divinatoria al popolo etrusco e poi scomparve. Nella leggenda c’è chi lo dice morto e chi lo immagina dissolto nell’aria. Lo spiritello, ci ricorda i bambini, anche loro sono portatori di esperienze, forse semplici, ma degne di essere raccontate e rispettate perché vissute profondamente e intensamente”, raccontano i due artisti.

Negli anni i due marionettisti e burattinai hanno avuto occasione di collaborare e affinare lo studio delle tecniche e apprendere nuovi segreti del mestiere da artisti come Otello Sarzi, Sotigui Kouyaté ed Albretch Roser.

INFO & PREZZI

biglietti: posto unico 6,00 euro

card 3-4 spettacoli

posto unico 12,00 euro

biglietto + bus navetta

1 spettacolo: 9,00 euro

3 spettacoli: 21,00 euro

4 spettacoli: 24 euro

Per informazioni