Mangrovia Twang: dal 17 giugno disponibile l’EP d’esordio “Giorni che esplodono”

L’EP “Giorni che esplodono” – composto da sei tracce – è il manifesto stilistico della band, il risultato di una intrigante contaminazione sonora che mostra plasticamente gli ascolti musicali preferiti di ciascun componente del gruppo.

A rendere decisamente caratteristica la proposta discografica dei Mangrovia Twang, oltre l’ottima qualità della produzione musicale e l’esperienza di ciascuno dei musicisti, c’è un intento artistico che si discosta dalla maggior parte delle proposte contemporanee: i Mangrovia scelgono di presentare un progetto tutt’altro che it-pop ma che resta comunque fruibile e ballabile.

“Giorni che esplodono” è un EP colorato e sfaccettato: il tempo dedicato all’ascolto risulta ben speso e coinvolgente.

advertisement

MANGROVIA TWANG: qualche informazione sulla band e su “Giorni Che Esplodono”

Il progetto Mangrovia Twang prende vita nel 2020 grazie all’entusiasmo di Mattia Locapo, Roberto Sticchi e Mario Manuel Rossi, tre musicisti di Taranto provenienti da background diversi, ma aventi l’obiettivo di ricercare uno spazio compositivo comune nell’ambito della canzone pop contemporanea.

La ricerca – sfociata nella release del primo EP, “Giorni Che Esplodono“, in uscita nel 2022 per l’etichetta Diga Records – si compone di percorsi musicali liberamente intersecati. A prestare la voce principale in questo lavoro è Lauryyn, già corista del progetto di Carolina Bubbico e voce su una produzione di Ainè.

A lei si affiancano Dalila Spagnolo in “Fior di glicine” e Alma Paci in “Smettila”. Importante contributo all’identità grafica del progetto è stato dato dal visual artist Alef. In seguito alla loro prima uscita, “Resto Immobile“, sono stati selezionati dal noto speaker radiofonico e conduttore per Sky Arte Alessio Bertallot nel suo programma “Casa Bertallot” e nelle sue playlist su Spotify.

“Smettila” e “Giorni Che Esplodono“, rispettivamente secondo e quarto singolo, sono stati inseriti da Spotify tra le migliori uscite italiane nella playlist “New Music Friday Italia”, nonché tra le migliori uscite R&B in “Anima R&B”.