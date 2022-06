Maladroxia, incendio distrugge il locale situato sulla spiaggia

Nella mattinata di oggi 26 giugno, un incendio ha distrutto un locale situato nella spiaggia di Maladroxia, nel Sud Sardegna. L’incendio è scoppiato nella mattinata di oggi ed ha distrutto una parte del noto bar ristorante “Su Stentu”.

La dinamica dei fatti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia, la protezione civile Assosulcis e i carabinieri. Le indagini degli investigatori sono in corso, e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Bisogna ancora appurare se l’incendio sia scoppiato a causa di un cortocircuito o un malfunzionamento, oppure se sia stato appiccato volontariamente con lo scopo di danneggiare l’attività.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe comunque poco plausibile l’ipotesi di un incendio doloso. Difatti, le fiamme sarebbero divampate durante la mattinata di oggi, domenica 26 giugno, giornata in cui tipicamente gli abitanti dell’isola si recano nella spiaggia di Maladroxia, che dista pochi metri dal bar ristorante.

L’appello lanciato dai proprietari di “Su Stentu”

I proprietari dell’attività hanno raccontato l’accaduto attraverso la pagina Instagram del locale, ringraziando i compaesani che hanno mostrato la loro solidarietà. Hanno inoltre colto l’occasione per lanciare un appello a tutti i cittadini che volessero contribuire per ricostruire la struttura.

“Questa mattina nel nostro locale Su Stentu Maladroxia è scaturito un incendio che ha distrutto l’80% della struttura.

Vi ringraziamo perchè in tanti ci siete vicini in questo momento difficile, poichè abbiamo visto tutti i nostri sacrifici andare in fumo.

Abbiamo ricevuto i vostri messaggi e le vostre chiamate e ve ne siamo immensamente grati.

In tanti ci avete chiesto di poter fornire un aiuto e noi accettiamo umilmente e di buon grado qualsiasi tipo di donazione e accompagnamo i nostri ringraziamenti con una profonda gratitudine.

Sottoscriviamo qui il nostro IBAN.

Grazie mille di cuore a tutti voi.

IBAN: IT45M0101543981000070720538”