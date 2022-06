Lukaku: l’alba del ritorno all’Inter

È l’alba del ritorno. Ciak, azione!

Proprio in queste ore inizia ad andare in scena il secondo atto di una trama a rigorose tinte nerazzurre: registi i quadri dirigenziali di Viale della Liberazione, in primis l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, attore protagonista Romelu Menama Lukaku Bolingoli; spettatori – neanche a dirlo interessati – gli oltre 55 milioni di tifosi nerazzurri sparsi in tutto il mondo, in particolare quelli che a partire da agosto (mese in cui prenderà avvio la stagione 2022/2023) avranno il privilegio di ammirarlo a San Siro, stadio che “Big Rom” potrà nuovamente vedere al completo. L’ultima volta era stata (complici le arcinote restrizioni legate al Covid) il 16 febbraio 2020, in occasione della sconfitta per 1-2 incassata da una Lazio corsara guidata in panchina da Simone Inzaghi.

Quello stesso mister che avrà ora la possibilità di allenare il centravanti belga di ritorno all’Inter, club con il quale il classe ’93 ha vissuto il miglior momento della propria carriera: due stagioni ai limiti della perfezione condite da 64 marcature e 16 assist in 95 incontri, un tricolore e una finale di Europa League.

I due si erano solo incrociati all'inizio della preparazione estiva: dei quindici giorni trascorsi insieme ad Appiano Gentile la testimonianza visiva di maggior impatto era stata la foto pubblicata il 25 luglio 2021 sui canali social del club nerazzurro.

📸 | FOTO@RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi ⚫️🔵#InterPreSeason pic.twitter.com/drYaCqzkoy — Inter (@Inter) July 25, 2021

Quell’immagine: un segnale importante che poi si è rivelato solo un falso allarme, mera illusione visiva. Il belga, sedotto dal Chelsea, ha poi deciso di accettare la corte dei blues e ha preferito fuggire a Londra il 12 agosto.

Stamford Bridge non si è però rivelato il nido d’amore sperato: 11 mesi vissuti da separato in casa con la sola – ad essere veniali neanche male – consolazione di una retribuzione annua di oltre 16 milioni di sterline all’anno (più di 20 milioni di euro). Un rapporto mai sbocciato con il tecnico Tuchel, nonostante le premesse entusiaste di quest’ultimo: “Romelu è unico […] Sono molto contento per come si è già integrato […] dà qualcosa al nostro gioco che non avevamo prima”. Parol proferite il 22 agosto, dopo la prima da titolare del belga in Premier League culminata con un successo in trasferta contro l’Arsenal (0-2) e una rete del belga a sbloccare l’incontro.

A parole appunto, ci si è fermati a quelle: Verba volant, scripta manent, e ciò che resta per iscritto, messo nero su bianco negli annali sono i numeri di una stagione ben diversa dalle attese ottimistiche: 15 reti in 44 partite, solo 8 in 26 match di Premier League.

Da quel momento il rapporto con l'ambiente del Chelsea è andato deteriorandosi