Ludovico Einaudi al festival Dromos - ll pianista e compositore torinese sarà in concerto anche il 3 agosto all'Anfiteatro di Tharros (OR).

Ludovico Einaudi al festival Dromos

Ludovico Einaudi al festival Dromos – ll pianista e compositore torinese sarà in concerto anche il 3 agosto all’Anfiteatro di Tharros (OR).

Ludovico Einaudi si fa in tre al festival Dromos: ai concerti già annunciati del 4 (sold out) e del 5 agosto, se ne aggiunge infatti un terzo, in calendario per mercoledì 3, sempre all’Anfiteatro di Tharros, con inizio alle 21.15.

Il pianista e compositore torinese sarà di scena nella magnifica cornice del sito archeologico in territorio di Cabras per le uniche date in Sardegna del tour all’insegna di “Underwater”, il suo nuovo album di inediti pubblicato lo scorso gennaio dalla Decca Records.

Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri all’elettronica e alle percussioni.

I biglietti per i concerti del 3 e del 5 agosto – posto unico a 45 euro (più diritti di prevendita) – si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito BoxOffice.

I posti sono limitati e senza seduta.

advertisement

Tre concerti di Ludovico Einaudi all’Anfiteatro di Tharros sono presentati dal festival Dromos in collaborazione con la società Ponderosa Music & Art, il Comune di Cabras e la Fondazione Mont’e Prama.

Per tutti i possessori di biglietti del festival Dromos, e per tutta la durata della manifestazione, la Fondazione Mont’e Prama ha previsto sconti per visitare i vari siti culturali del territorio di Cabras.

Informazioni: la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490, al numero whatsapp 3348022237 e all’indirizzo di posta elettronica info@dromosfestival.it. Notizie e aggiornamenti anche sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos.