L’Inter batte l’Atalanta 3-0 e conquista il Trofeo “Manlio Selis” 

L’Inter batte l’Atalanta 3-0 e conquista per la terza volta il Trofeo “Manlio Selis” in ceramica e platino realizzato da Cerasarda.

In uno stadio Bruno Nespoli di Olbia colmo di pubblico e colori, i ragazzi di mister Gianni Vivabene battono l’Atalanta del tecnico Paolo Giordani in una finale ricca di spunti, considerato il livello tecnico in campo. A decidere la gara sono state le reti di Gjeci, Dade e Puricelli.

Al triplice fischio dell’arbitro Andrea Virgili esplode la gioia dei nero azzurri autori di una cavalcata trionfale.

Solo vittorie senza subire gol dai quarti con il 3-0 sul París Saint Germain, e poi in semifinale contro la Roma con altri 3 gol.

Il Torneo mondiale “Manlio Selis” arriva al termine della sua edizione numero 25 della sua storia, caratterizzata dalla presenza del Torneo Selis Social Goal for Peace, una due giorni che visto sfidarsi 8 squadre di Pulcini tra cui la formazione ospite Social Goal Team formata da una delegazione israeliano/palestinese. Un evento unico, sottolineato dal patrocinio della FIFA , che ha regalato momenti di grande emozione.

Sono state 32 le squadre al via, qualificazioni e poi quarti di finale e semifinali avvenuti tutti nei giorni scorsi tra i campi di San Teodoro, Olbia, Tempio, Buddusò, Monti e Calangianus.

Ad avere la meglio dopo tre giorni di gare sono state proprio Inter e Atalanta.

Al termine dell’ultimo atto si sono svolte le premiazioni alla presenza delle istituzioni comunali e regionali.

Presente al Nespoli l’Assessore allo Sport della Regione Sardegna Andrea Biancareddu, che da anni sostiene l’evento, unitamente all’assessorato al Turismo che ha puntato nella manifestazione come vetrina del territorio a livello internazionale.

Questi i giocatori premiati al termine della finalissima.

Miglior giocatore professionista del Torneo Delis Gjeci, talentuoso numero 10 dell’ Inter. Premio di capocannoniere a Elimoghale, della Juventus.

Miglior allenatore, Mondini del Milan. Miglior portiere Sonzogni, Atalanta, Demichelis (difensore Juventus), Hickman (Centrocampista Liverpool).

Premiati tra i Dilettanti anche Fratini (portiere Tor Tre Teste), Peluffo (Vado Ligure ) Frare (Vigor Perconti).

Miglior allenatore tra i Dilettanti Massimo Malfitano, Alghero Calcio, miglior giocatore Giorgio Granata, Blue Devils e premio Fair Play alla FP Sant’Elena Quartu.

Archiviata la 25^ edizione si pensa già alla prossima, la numero 26.

