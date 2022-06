“È giorno storico per l’Europa. L’Italia ha guidato questa scelta. Senza il governo italiano non si sarebbe arrivato a questa scelta per lo status di candidato all’ingresso nell’Unione Europea dell’Ucraina. Un messaggio forte a Putin, ovvero che toccare l’Ucraina vuol dire toccare l’Europa”. Lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta a Bruxelles.

