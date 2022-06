Lavoro: Programma GOL, Ciusa (M5S): “Navigator tagliati fuori”

LAVORO: PROGRAMMA GOL, NAVIGATOR TAGLIATI FUORI

CIUSA (M5S): “LE SCELTE POLITICHE NON POSSONO COLPIRE I LAVORATORI”

“Con la deliberazione n. 6/9 del 25 febbraio scorso la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi strategici per la predisposizione del Programma nazionale GOL (Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), un percorso di accompagnamento al reinserimento di persone uscite dal mondo del lavoro (disoccupati, percettori di Naspi, reddito di cittadinanza cassa integrazione straordinaria) che prevede il potenziamento dei Centri per l’impiego regionali.”

“In base al piano di riparto nazionale, alla Regione Sardegna, sono stati assegnati oltre 32 milioni e mezzo di euro, per la prima annualità, a cui si aggiungono risorse pari a 1.995.000 di euro afferenti al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale”.

“Alla luce dell’arrivo di questi fondi stanziati dal Governo, la Regione Sardegna ha deciso di non sfruttare la possibilità di avvalersi di personale già formato, come i navigator, ma di escludere questi lavoratori per ragioni unicamente di colore politico. Credo si tratti di un colpo male assestato, perché colpisce i lavoratori, diventati bersagli della politica ingiustamente”.

Così il consigliere regionale del M5s Michele Ciusa ha presentato un’interrogazione per chiedere all’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda quali siano le intenzioni della Regione in merito al Programma GOL.

“Il decreto Legge n. 50-2022 prevede infatti che le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica oltre il periodo di due mesi indicato ne diano comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022. L’eventuale proroga degli incarichi di collaborazione potrà essere effettuata per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l’avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego”.

“Non si capisce perché la Regione avendo l’opportunità di utilizzare per altri tre mesi personale già formato, che in tre anni di lavoro ha maturato quell’esperienza necessaria per svolgere le mansioni in materia di politiche attive del lavoro, abbia deciso di fare a meno di queste figure, e si stia incaponendo contro i navigator perché si tratta di figure legate al reddito di cittadinanza, misura del Movimento 5 stelle”.