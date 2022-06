L’attrice Isabelle Adriani presenta il nuovo libro “Fiabe magiche da recitare” – Dal libro è stato tratto il film Magic Dreams che verrà presentato al Festival del Cinema di Venezia 2022

L’attrice Isabelle Adriani presenta il nuovo libro “Fiabe Magiche da recitare”

36 fiabe classiche riscritte e sceneggiate che hanno ispirato un film dal titolo Magic Dreams che sarà presentato al 79esimo Festival del Cinema di Venezia a Settembre e in un’Accademia di Fiabe e Teatro dedicata ai ragazzi di tutte le età.

Fiabe magiche da recitare edito da Incontri Editrice, distribuito da LIBRERIE COOP e realizzato in collaborazione con Progetto Pulcino Onlus, è stato presentato ieri in anteprima presso Librerie.coop all’arco di Reggio Emilia diretta dalla Dott.ssa Annalisa Zilioli.

Oltre alla relatrice dell’evento, la dottoressa Giuditta Bonfiglioli, Capo Comunicazione Librerie Coop, sono intervenute l’Editrice di Incontri Daniela Frigeri, Alessandra Davoli Presidente Progetto Pulcino Onlus, Maicol Montecchi Presidente di Dream Makers e l’autrice e regista Isabelle Adriani.

A scuola, a casa, in famiglia, tutti potranno recitare queste 36 fiabe della tradizione classica riscritte dall’autrice come sceneggiature teatrali.

Durante la presentazione, la pianista Greta Artioli ha suonato degli intermezzi musicali e la Adriani, reduce dal festival di Cannes con la look maker Elisa Montruccoli di Flair, autrice e narratrice delle Fiabe della Buonanotte delle Fiabe dal Mondo per Rai Radio Kids, e gli attori della Dream Makers hanno improvvisato una lettura teatrale della Fiaba di Biancaneve, sceneggiata dall’Autrice, poi la Relatrice Giuditta Bonfiglioli, ha creato un gioco fra fiabe e metafore, infine la parola è passata alla dottoressa Daniela Frigeri della Incontri Editrice che ha sottolineato il trascinante entusiasmo dell’autrice e la raffinatezza del libro ed infine ad Alessandra Davoli, Presidente dell’Associazione Onlus Progetto Pulcino a cui sono dedicati gli introiti delle proiezioni del film.

Alla fine dell’incontro con l’autrice, l’annuncio della creazione di una grande Accademia di cinema e teatro ispirata alle Fiabe con sede presso Palazzo Palazzi Trivelli in collaborazione con la Dream Makers di Maicol Montecchi, che prevede lezioni di recitazione teatrale e cinematografica, regia, musical, cine pattinaggio con spettacoli previsti ogni anno nel cortile interno della palazzo nobiliare sito nel cuore della città a partire da Settembre 2022.

Dopo la rivelazione e le numerose copie firmate, tutti i presenti si sono spostati nel giardino della Libreria per il rinfresco firmato Ligabue. Il film Magic Dreams, ispirato dal libro sarà presentato in anteprima durante il 79esimo festival del Cinema di Venezia e sarà proiettato in tutte le Librerie Coop che presenteranno il Libro e nelle sale di Palazzo Palazzi Trivelli, gli introiti delle proiezioni del Film saranno interamente dedicati a Progetto Pulcino Onlus.

Il progetto che unisce Cinema, temi sociali e Letteratura, nasce dalla collaborazione fra la scrittrice e regista Isabelle Adriani, (New York Film Academy/Rai), la Incontri Editrice, Librerie Coop, la compagnia teatrale affiliata Disney, Dream Makers e Progetto Pulcino Onlus.

Il libro dal titolo ´Fiabe Magiche da Recitare´ e il Film ‘Magic Dreams’, nascono insieme per raccontare i disagi di tanti bimbi di ogni età che sono riusciti a superare traumi e paure grazie alla recitazione e alle Fiabe ed alla loro straordinaria capacità di immedesimazione.

PROGETTO PULCINO ONLUS

Onlus nata nel 2008 per aiutare il Reparto di Neonatalogia Terapia Intensiva Neonatale dell’Arciospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Per la presentazione del Libro e’ stato creato e regalato il segnalibro dedicato all’Associazione Progetto Pulcino Onlus.