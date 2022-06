L’ASL n. 3 a confronto con i Sindaci del Distretto

Presto in Baronia un ambulatorio per lo scompenso cardiaco.

Si è svolto oggi nella sala riunioni del Poliambulatorio, in località Isalle – in un clima improntato alla massima collaborazione e costruttività – l’incontro tra il Direttore Generale dell’ASL n. 3 a confronto con i Sindaci del Distretto, Paolo Cannas, e i Sindaci riuniti nel Comitato del Distretto Socio Sanitario di Siniscola.

Durante l’incontro il Direttore generale dell’ASL ha illustrato ai rappresentanti degli amministratori locali del territorio lo sviluppo dell’attività di programmazione, evidenziando gli impegni assunti nei campi dell’innovazione tecnologica, ma anche delle potenzialità di sviluppo dell’edilizia sanitaria del Distretto e, infine, pur non nascondendo la portata dell’impegno assunto, anche la richiesta del fabbisogno di personale.

In particolare, proprio sul fronte dei nuovi servizi a favore dei cittadini del Distretto baroniese, Paolo Cannas ha annunciato la nascita di un ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco, parte integrante di un più ampio progetto aziendale, che vedrà il dirigente medico cardiologo Luca Bullitta impegnato, tra i poliambulatori di Orosei e Siniscola, nel PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) incentrato su questa malattia grave, ad elevata prevalenza, che colpisce il 2% della popolazione ultra 65enne, e che aumenta con l’età. «Apprezzo la grande collaborazione con il Comitato di Distretto di Siniscola per la condivisione di questo percorso – dichiara Paolo Cannas -.

Come azienda vogliamo essere sempre più in grado di rispondere ad ogni fabbisogno dei nostri assistiti, e il confronto continuo con i sindaci è fondamentale per mettere a fuoco tutti i problemi del territorio. Grazie a questa collaborazione la ASL n. 3 di Nuoro può offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e in linea con i loro bisogni». Infine il Direttore Generale dell’ASL n. 3 dà l’appuntamento ai Sindaci del Distretto di Siniscola per il giorno 22 giugno, alle ore 10.00, quando – oltre a fare il punto sullo stato dell’arte – sarà collaudato un n uovo ecografo multifunzionale di ultimissima generazione.