La Silicon Valley protagonista a Cagliari: domani incontro alla Manifattura Tabacchi con Chris Burry e Alfredo Coppola di US Market Access Center

Opificio Innova organizza il talk “Web3: il prossimo grande cambiamento. A cosa stanno guardando gli investitori della Silicon Valley” che si svolgerà domani, lunedì 20 giugno, alle ore 18.30, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari (Spazio Esposizioni, 1 piano).

Interverranno Chris Burry (US Market Access Center Founder and UC Berkeley SCET Global Ambassador) e Alfredo Coppola (US Market Access Center Founder and Board Member Marin Seed Ventures). Introduce e modera Graziano Di Paola (Opificio Innova).

L’evento è organizzato in collaborazione con INNOIS – Innovazione e Idee per la Sardegna e Fondazione di Sardegna.

La partecipazione è libera ma è necessario iscriversi per partecipare: https://bit.ly/Il_Web_3

IL TEMA > L’uso della tecnologia blockchain sta rivoluzionando il modo in cui l’informazione è archiviata, condivisa e distribuita sul web. Le sue applicazioni trasformeranno i modelli industriali e organizzativi dell’industria digitale. È il Web3, che secondo molti osservatori creerà nuove economie, nuove classi di prodotti e nuovi servizi online.

Chris Burry e Alfredo Coppola racconteranno quali opportunità prefigurano per i prossimi 10 anni e cosa ne pensano gli investitori della Silicon Valley, alla luce dei risultati, inediti, di una survey che hanno appena condotto tra 25 Business Angels e venture Capitals USA.