La Maddalena: giuramento allievi Scuola Sottoufficiali

16 – 18 giugno – La Maddalena, gli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina giurano in Piazza Umberto I

Tre giorni nel segno della Marina Militare a La Maddalena, dal 16 al 18 giugno, con una successione di eventi di grande richiamo per la popolazione residente e per i turisti già numerosi.

L’appuntamento principale sarà il giuramento dei 137 Allievi Volontari in ferma annuale (91 uomini e 46 donne) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena.

La cerimonia tornerà nel suggestivo scenario della Piazza Umberto I, venerdì 17 giugno, alle ore 11, alla presenza delle autorità, dei familiari e certamente di un vasto pubblico.

Sarà sull’Isola per la cerimonia anche la fanfara dell’Accademia Navale, che si esibirà in un concerto nella Piazza Garibaldi, giovedì 16 giugno alle 21, in un ampio repertorio che abbraccia anche lo swing, il blues e il pop, con l’epilogo dell’accompagnamento degli allievi in franchigia al loro rientro in istituto, in una suggestiva “ritirata” che attraverserà il centro storico.

La prestigiosa presenza a La Maddalena della nave scuola Amerigo Vespucci, palestra di vita per generazioni di marinai, nei giorni 17 e 18 giugno, darà ulteriore lustro all’intera cornice che sarà arricchita anche dalla presenza del Marina Militare Nastro Rosa Tour, un giro d’Italia a vela seguito da un villaggio itinerante con stand informativi che sarà allestito nel porto dal 16 al 18 giugno.