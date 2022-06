La creazione di impresa: settore Agrifood in Sardegna

Cagliari, 28 giugno 2022 – La creazione di impresa nel settore agrifood in Sardegna è il titolo della Tavola rotonda che costituisce l’evento conclusivo del progetto S’impresa.

Si terrà giovedì 30 giugno con inizio alle 9 nella sala convegni del Cnos Fap Salesiani Sardegna (via Don Bosco 14, a Selargius).

Il progetto è finanziato attraverso il Por Fse 2014-2020 – Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, – Linea 1 C (Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo).

I lavori, che saranno coordinati dal giornalista Paolo Matta, prevedono gli interventi dei rappresentanti di Regione, Associazioni di categoria, esperti e imprenditori.

La tavola rotonda sarà aperta dal direttore del Cnos Fap Sardegna, Mario Cirina, e da Patrizia Soru, amministratrice unica dell’agenzia formativa Iannas, i quali illustreranno i risultati del progetto e le prospettive future.

Il capofila Cnos Fap dal 2018 ad oggi ha realizzato l’iniziativa in partnership con l’agenzia formativa Iannas, il Centro servizi della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e l’Associazione Ans-Anziani e non solo.

Il progetto, che aveva come obiettivo la diffusione tra i sardi (soprattutto i giovani) della cultura d’impresa nel settore agrifood (filiera del grano) e lo stimolo della progettualità locale per rilanciare il territorio, si è concluso nel 2022 a causa delle restrizioni originate dalla pandemia ed è stato articolato in tre edizioni, per complessivi 50 partecipanti.

L’evento di giovedì prevede numerosi interventi: