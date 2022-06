L’ Inaugurazione dell’Enel X Store di Nuoro si è tenuta stamattina in via Mereu 22

Al taglio del nastro il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, Andrea Scognamiglio, Responsabile Globale e-Home di Enel X Global Retail e l’imprenditore Andrea Vargiolu, titolare dell’Azienda Partner sarda

All’interno dell’Enel X Store, primo in Sardegna, saranno proposte alla clientela soluzioni a 360° per una casa efficiente, sostenibile e a prova di caro energia, che spaziano da soluzioni di raffrescamento e riscaldamento ad alta efficienza energetica, in grado di assicurare un risparmio immediato anche del 45% in bolletta, fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento, che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili favorendo la transizione energetica.